دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کی نئی فلم جوان کا ٹیزر ریلیز کیا گیا اور ساتھ آج فلم کی ریلیز کا بھی اعلان کیا گیا ۔شائقین کو فلم کا ٹیلر بے حد پسند آیا ، مداحوں نے فلم کے ٹیزر پر مختلف ردعمل دیے۔

بھارتی میڈیا انڈیا ٹو ڈے کے مطابق شاہ رخ خان کی نئی فلم جوان کا آج ٹیزر ریلیز کیا گیا جو کے سوشل میڈیا ٹا پ ٹرینڈ میں جا رہاہے مداحوں کو خوشی کی بڑی وجہ مل گئی۔ فلم کے ٹیزر کو سوشل میڈیا پر بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔یہاں تک کہ شاہ رخ خان نے ٹویٹر ٹرینڈز کی فہرست میں جگہ بنا لی۔مداحوں نے فلم کے بارے میں اپنے جوش و خروش کو شیئر کرنے کے لئے ٹویٹر پر گئے ۔ جہاں ایک مداح نے لکھا کہ 2023 کنگ خان کا جوان تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔

2023 belongs to King Khan #Jawan will broke all the records ???????? pic.twitter.com/xzpAWJigrJ

انڈیا ٹو ڈے رپورٹس کے مطابق یقین کیا جائے تو ایس آر کے ایٹلی کی فلم میں ڈبل رول میں نظر آئیں گے۔ ٹیزر میں، شاہ رخ خان اس بار ایک مختلف انداز میں نظر آ رہے ہیں ان کے پورے چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ جوان ایک مکمل ایکشن فلم ہے۔ شائقین ٹیزر کو دیکھ کر بہت خوش ہیں اور فلم میکرز کے ٹریلر کے ریلیز کا انتظار انکے لیا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔

The teaser for #ShahRukhKhan and #Atlee’s #Jawan just dropped and it shows SRK in a never-before-seen avatar.

What are your thoughts? pic.twitter.com/EtBeOS0NZL