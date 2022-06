ایلون مسک نے ایک اور حیرت انگیز اور منفرد منصوبے کا عندیہ دے دیا

نیویارک (ڈیلی پاکستان آن لائن)ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک کو ان کے منفرد منصوبوں کے لیے جانا جاتا ہے، جیسے انسانوں کو مریخ پر بھیجنا، دماغ میں چپ کو نصب کرنا اور ٹریفک سے بچنے کے لیے میلوں لمبی سرنگوں کی تعمیر وغیرہ۔اب وہ انسان نما روبوٹس کی تیاری کے منصوبے پر کام کررہے ہیں۔

ایلون مسک کے مطابق یہ روبوٹ 'بیزار کن کام' جیسے کمرے کی صفائی، بازار سے سامان لانا یا دیگر کرسکیں گے۔ایلون مسک نے پہلے بھی اس منصوبے کا اعلان اگست 2021 میں کیا تھا اور اب ان انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ ایسے پروٹوٹائپ روبوٹ 2022 کی تیسری سہ ماہی کے اختتام تک پیش کیے جاسکتے ہیں۔

واضح رہے کہ ان روبوٹس کو آپٹیمس کا نام دیا گیا ہے اور ان کے بارے میں مزید تفصیلات ٹیسلا اے آئی ڈے 2 نامی ایونٹ میں بتائی جائیں گی۔اگست 2021 میں ٹیسلا اے آئی ڈے ایونٹ میں زیادہ توجہ کمپنی کے سیلف ڈرائیونگ پروگرام پر دی گئی تھی اور اس موقع پر انسان نما روبوٹ کے منصوبے کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں ایلون مسک نے بتایا کہ اس سال ٹیسلا اے آئی ڈے ایونٹ کو 30 ستمبر تک ملتوی کردیا گیا ہے کیونکہ ابھی ہم پروٹوٹائپ روبوٹ پر کام کررہے ہیں۔

