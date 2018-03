نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے تین اسٹارٹ اپس 4YFNمیں شرکت کرینگے

کراچی(پ ر)ٹیکنالوجی کے ذریعہ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے ڈیجیٹل ایجنڈا کی تکمیل کی جانب جاز اپنے ’Make Your Mark‘ پروگرام کے تحت نیشنل انکیوبیشن سینٹر (NIC)کے تین اسٹارٹ اپس کو Jazz xlr8 کے ذریعہ ’4 Years From Now‘ میں شرکت کے لیے بھیجے گا۔ سالانہ ’4 Years From Now (4YFN)‘ بزنس کے بڑے پلیٹ فارموں میں سے ایک ہے جو بارسلونا ، ہسپانیہ میں ہونے والی موبائل ورلڈکانگریس کے موقع پر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں قریب لاتا ہے۔جن اسٹارٹ اپس کو منتخب کیا گیا ہے ان میں Integry، ContentStudio اور Mauqa Online ہیں۔Integy ایپ ڈیویلپرز کو پہلے سے ڈیزائن کی ہوئی native انٹیگریشن فراہم کرتا ہے۔ ContentStudio ویب پر کام کرنے والا پلیٹ فارم ہے جو کسی بھی موضوع یا صنعت کے حوالہ سے سوشل میڈیا پر پائے جانے والے دلچسپ مواد کی تلاش، مانیٹرنگ اور شیئرنگ میں مدد فراہم کرتا ہے۔ Mauqa Online ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے جو غیر تعلیم یافتہ اور غیر مراعات یافتہ لوگوں روزگار کے قریبی مواقع تلاش کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔اس بارے میں جاز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، عامر ابراہیم نے کہا،’’Jazz xlr8نوجوان انٹریپرینورز کو اپنی صلاحیتیں استعمال میں لانے کی غرض سے وسائل اور مہارت کی فراہمی کے ذریعہ سسٹین ایبل ٹیکنالوجی ایکوسسٹم کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ہم نے نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں اسٹارٹ اپس کو ایسی اہم اقدار کے بارے میں بتایا ہے جن کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے اور 4 Years From Now جیسی اہم کانفرنس میں انہیں بھیجنے کا مقصد انہیں ایسا موقع فراہم کرنا ہے جہاں وہ اپنے تصورات شیئر کر سکیں، اپنی ذہانت کا مظاہر ہ کر سکیں اور عالمی سطح پر فیڈ بیک اور شناخت حاصل کر سکیں۔‘‘