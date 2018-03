قومی ٹیم میں آنے سے پہلے ہی سوشل میڈ یا پر پاکستانیوں کا ہیرو بننے والے لٹل وسیم اکرم کی کھوج لگا لی گئی ،یہ بچہ در اصل ہے کون؟جان کر آپ بھی اسے سہولیات دینے کا مطالبہ کریں

چیچہ وطنی(ڈیلی پاکستان آن لائن)سوشل میڈ یا پر اپنی سوئنگ ہوتی ہوئی باولنگ سے دھوم مچانے والا چھوٹا بچہ قومی ٹیم میں آنے سے پہلے ہی پاکستانیوں کا ہیرو بن گیا ،وسیم اکرم نے اسے ڈھونڈنے کی ہدایت کی تو نجی نیوز چینل نے فوری اس کے گھر پہنچ کر ننھے وسیم اکرم کو ڈھونڈ نکالا ۔نجی نیوز چینل جیو نیوز کے مطابق حسن اختر نامی اس بچے کی عمر صرف 6سال ہے اور وہ چیچہ وطنی کا رہائشی ہے ۔ تیسری جماعت کے طالب علم حسن اختر کا کہنا ہے کہ وہ بڑے ہوکر کرکٹر بننا چاہتا ہے اور وسیم اکرم ان کے پسندیدہ کھلاڑی ہیں۔

اس سوال پر کہ اگر وسیم اکرم ان کی کوچنگ کریں، اس کے جواب میں حسن کا کہنا تھا کہ یہ ان کے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی۔8 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے حسن اختر نے بتایا کہ وہ روزانہ تین سے چار گھنٹے گھر پر پریکٹس کرتے ہیں۔ بچے کا کہنا تھا کہ اسے بیٹنگ کا شوق نہیںاور وہ صرف باولنگ کرتا ہے۔ حسن اختر نے کہا کہ میری عمر سے بڑے کھلاڑی بھی میری باولنگ سے ڈرتے ہیں اور آوٹ بھی ہو جاتے ہیں۔

بچے کی ویڈیو گزشتہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس کا باولنگ ایکشن وسیم اکرم سے بے انتہا ملتا جلتا ہے۔ویڈیو میں دوسرے اینڈ پر ایک سٹمپ بھی دیکھی جاسکتی ہے جسے یہ بچہ کئی مرتبہ ہٹ کرتا ہے جس سے اس کی مہارت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ ’یہ بچہ کہاں ہے؟ ہماری قوم کی رگوں میں بہترین قسم کا ٹیلنٹ دوڑ رہا ہے تاہم ایسا کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں جہاں ان بچوں کو شناخت مل سکے۔ وقت آگیا ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ کریں۔‘

I just recieved this video and don’t know about this brilliant kid, want to know your thoughts abt this terrific bowling. @wasimakramlive @shoaib100mph @iramizraja @SAfridiOfficial pic.twitter.com/8JPRQNHlfj