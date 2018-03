”لاہور قلندرز اور امپائرز کی یہ سنگین ترین غلطی شکست کی وجہ بنی کیونکہ جب فخر زمان ۔۔۔“ پی ایس ایل میچ میں بڑا ”بلنڈر“ ہو گیا، لاہور قلندرز اور امپائرز نے کیا غلطی کی؟ جان کر فواد رانا اور لاہوری مداح تو کیا ہر پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو جائے گا

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تمام تر رنگینیوں کیساتھ جاری ہے لیکن لاہور قلندرز کیلئے ہر رنگ پھیکا ہے اور مسلسل چوتھی شکست نے لاہوری مداحوں کو بھی شدید مایوس کیا ہے۔ گزشتہ شب اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہاتھوں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سپر اوور میں لاہور قلندرز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میچ میں بھی لاہور کی ٹیم کیساتھ وہ ہی کچھ ہوا جو پورے ٹورنامنٹ میں اس کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔

اسلام آباد نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنائے۔ اس اننگز کے نمایاں سکورر جے پی ڈومنی اور حسین طلعت تھے جنہوں نے بالترتیب 34 اور 33 رنز بنائے۔لاہور کی طرف سے سنیل نرائن نے شاندار سپن بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار اووروں میں صرف 10 رنز دئیے۔

اس کے جواب میں لاہور قلندرز نے ایک موقع پر دو وکٹوں کے نقصان پر 77 رنز بنا لئے تھے اور اسے 52 گیندوں پر صرف 45 رنز درکار تھے لیکن اس کی آخری 8 وکٹیں صرف 44 رنز پر گر گئیں۔لاہور کی طرف سے آغا سلمان نے 48 اور کپتان میکالم نے 34 رنز سکور کئے۔

اس میچ میں شکست کی وجہ جہاں کھلاڑیوں کی کارکردگی رہی وہیں امپائرز اور لاہور قلندرز کی ٹیم، مینجمنٹ اور کپتان کی ایک سنگین ترین غلطی بھی لاہور قلندرز کی کشتی کو لے ڈوبی۔ لاہور قلندرز کی جانب سے عمر اکمل اور برینڈن میکالم نے اوپننگ کی تو عمر اکمل آﺅٹ ہو گئے جس پر انہوں نے ڈی آر ایس ریویو لے لیا۔ بال ٹریکنگ میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نظر آنے پر ”امپائرز کال“ کا فیصلہ دیا گیا۔

OUT! 0.4 Samit Patel to Umar Akmal

