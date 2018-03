شاہد آفریدی کے گھٹنے میں تکلیف، ایم آر آئی میں ایسا انکشاف سامنے آ گیا کہ کراچی کنگز کی ہوائیاں اڑ گئیں، کیا اب وہ پی ایس ایل میں کھیل پائیں گے؟ مداحوں کیلئے پریشان کن خبر آ گئی

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے عمدہ کارکردگی دکھانے والے شاہد خان آفریدی بھی انجری کا شکار ہو گئے ہیں اور اب ان کی ایم آر آئی رپورٹ میں ایسا انکشاف سامنے آیا ہے کہ کراچی کنگز کی بھی ہوائیاں اڑ گئی ہیں۔

شاہد آفرید ی کو گزشتہ کئی روز سے گھٹنے میں تکلیف تھی جس کے باعث وہ گزشتہ میچ بھی مکمل نہیں کھیل پائے تھے۔ شاہد آفریدی کے گھٹنے کی ایم آر آئی میں بھی سوجن سامنے آئی ہے جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں 10 روز تک آرام کا مشورہ دیا ہے جس کے باعث کراچی کنگز کی ٹیم کچھ پریشان ہے۔

پی ایس ایل میں اب تک تمام ٹیمیں 4,4 میچ کھیل چکی ہیں اور تمام ٹیموں کے 10,10 میچ ہیں اور اگر شاہد آفریدی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق آرام کریں تو وہ 12 مارچ تک کسی میچ میں شریک نہیں ہوں گے جبکہ اس تمام عرصے کے دوران کراچی کنگز نے 3 میچ کھیلنے ہیں جس کا مطلب ہے ان تین میچوں میں شاہد آفریدی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔

شاہد آفریدی نے گزشتہ روز سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میچ دیکھنے کیلئے آنے والے فینز سے معذرت بھی کی تھی لیکن یہ الگ بات ہے کہ بارش کے باعث ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کا میچ ہی نہیں ہو پایا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیدیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھٹنے کی ایم آر آئی رپورٹ کرائی ہے ، دعاؤں کی درخواست ہے اور امید ہے کہ جلد فٹ ہو کر دوبارہ ایکشن میں نظر آؤں گا۔

My appologies to all my fans who came to watch me play today. Getting an MRI done for my knee. Need your prayers. Will get bak soon inshallah pic.twitter.com/oWAQKtf4mC