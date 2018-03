اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد فواد رانا کی تصاویر سامنے آ گئیں، پورا سوشل میڈیا ’سوگ‘ میں ڈوب گیا، دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو جائیں گے

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں گزشتہ روز اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان ہونے والا میچ رواں سیزن کا سب سے سنسنی خیز میچ قرار دیا جا رہا ہے جس کا فیصلہ سپراوور میں ہوا لیکن اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز جس چیز کو قرار دیا گیا ہے، وہ میچ کی بدلتی صورتحال کیساتھ تبدیل ہوتے فواد رانا کے تاثرات تھے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”لاہور قلندرز اور امپائرز کی یہ سنگین ترین غلطی شکست کی وجہ بنی کیونکہ جب فخر زمان ۔۔۔“ پی ایس ایل میچ میں بڑا ”بلنڈر“ ہو گیا، لاہور قلندرز اور امپائرز نے کیا غلطی کی؟ جان کر فواد رانا اور لاہوری مداح تو کیا ہر پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو جائے گا

جب لاہور قلندرز کی ٹیم باﺅلنگ کروا رہی تھی تو فواد رانا کی خوشی دیدنی تھی اور وہ ہر کیچ اور آﺅٹ کیساتھ اچھل اچھل کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ ایک موقع پر تو انہوں نے یاسر شاہ کے انداز میں ’ہلکی آنچ‘ پر بھنگڑا بھی ڈالا۔ جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی اور صارفین فواد رانا کو خوش دیکھ کر ہی خوش ہو گئے۔

FIFTY SHADES OF FAWAD RANA ! THIS MAN !!#LQvIU pic.twitter.com/vQTF0AcnzB — The PSL Guy (@thePSLt20guy) March 2, 2018

جیسے ہی لاہور قلندرز کی بیٹنگ آئی تو ابتدائی دو آﺅٹ ہوتے ہی فواد رانا کے چہرے کے تاثرات ابتدائی تین میچوں جیسے ہو گئی لیکن پھر میکالم اور آغا سلمان کی پارٹنر شپ نے انہیں حوصلہ دیا اور مسکراہٹ ان کے چہرے پر واپس آ گئی جو زیادہ دیر تک ٹھہر نہ کی اور میچ کی پانسہ پلٹتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات پلٹی کھا گئے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہاتھوں سپر اوور میں شکست کے بعد فواد رانا کے کیا حالات تھے؟ یہ تو آپ نے تصاویر میں دیکھ ہی لئے ہیں لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے جو کچھ کیا وہ بھی دیکھنے لائق ہے۔

ڈیلی پاکستان کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کیلئے یہاں کلک کریں

زوہیب اشرف نامی صارف نے غم میں ڈوبے فواد رانا کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”جب آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا پیسہ ڈوبتا ہوا دیکھیں اور کچھ نہ کر پائیں“

When you see your Doobta hua Paisa infront of your eyes & you can't do anything -_-#LQvIU pic.twitter.com/dCMNntfyXR — Zohaib Ashraf (@ZA_Speaks) March 2, 2018



سید فیاض علی نے فواد رانا کی تین تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”لاہور قلندرز کی کارکردگی 3 تصاویر میں“

وقاص امجد نے فواد رانا کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”ٹیموں کیلئے۔۔۔ ایک کو جیتا ہے اور ایک ہارنا ہے۔۔۔ لیکن، لیکن، لیکن۔۔۔ رانا صاحب یہ ٹیم آپ کی حمایت کے قابل نہیں ہے۔۔۔ آپ کیلئے پیار اور احترام“

For teams..

One has to lose, one has to win..

But But But...

Rana Sahib this team is not able of your support..

Love and Respect ✊#LQvIU pic.twitter.com/pGACqJnrT5 — Mmmm... (@Waqas_amjad) March 2, 2018

انس نے عمر اکمل اور رانا فواد پر مبنی ایک ”میم“ شیئر کی جو کچھ یوں تھی کہ ”عمر اکمل: مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کو دھوکہ دیا

فواد رانا: کوئی بات نہیں، میں نے اس سے بھی برا کام کیا ہے

عمر اکمل: وہ کیا

فواد رانا: تم پر اعتبار“

Our nibba rana fawad going thru alot rn. pic.twitter.com/qkVqVdAhOL — Anas Olia (@RantMafia) March 3, 2018



اسد نے رانا صاحب کے ہاتھ میں راکٹ لانچر تھما دیا اور تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”رانا صاحب کو اب یہ آخری آپشن بھی استعمال کرلینی چاہئے“

Rana sb should use this last option now.#LQvIU pic.twitter.com/6nutBlifOQ — Asad Maken (@MakenAsad) March 2, 2018



ڈاکٹر عائشہ نے میچ کے دوران فواد رانا کی مختلف تصاویر پر مشتمل کولاج شیئر کرتے ہوئے لکھا ”ففٹی شیڈز آف رانا فواد“

حسنہ نے فواد رانا کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”یہ شخص میدان میں کیرئیر کا آغاز کرنے والے تقریباً ہر شخص کے پیچھے ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہر ہٹ اور آﺅٹ پر بھی خوش ہوتا ہے۔ آپ کو سلام ہے سر۔۔۔“

This man is almost behind every debut in the field and on top of it he keeps smiling on every hit and fall. *hats off* to you sir. #KashmirBanaQalandar #HBLPSL #LQvIU pic.twitter.com/NKhj5KVR8A — Husna (@husnaaftab) March 2, 2018

ماہم کامران نے لکھا ”رانا صاحب کے تاثرات نے مجھے افسردہ کر دیا ہے، میں واقعی لاہور کی جیت چاہتی ہوں“