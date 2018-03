پی ایس ایل، ملتان سلطانز کا کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے میچ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

.@MultanSultans win the toss and choose to bowl first.



Ball by ball action: https://t.co/7jvK1ZyHMn#PSL2018 #MSvQG pic.twitter.com/CelFaD8rnr