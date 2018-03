کین ولیمسن کے ناقابل شکست 112رنز رائیگاں ،سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ4رنز سے کامیاب

ویلینگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)نیوزی لینڈاور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز کے تیسرے میچ میں سنسنی خیزمقابلے کے بعد انگلینڈ 4رنز سے کامیاب رہی ،انگلینڈ کی جانب سے 235کے ہدف میں نیوزی لینڈ 230رنز ہی بناپائی۔

An unbeaten ton but a loss for the @BLACKCAPS



Here's what Kane Williamson had to say after a mixed day in Wellington#NZvENGhttps://t.co/rHvLwbmeSU pic.twitter.com/XF5Tfun0sS