کیا ڈیرن سیمی کی جاوید آفریدی سے لڑائی ہوئی ہے؟ حقیقت سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے واضح کیا ہے کہ جاوید آفریدی ان کے سگے بھائی کی طرح ہیں ، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ڈیرن سیمی نے لکھا ’ مجھے یقین نہیں ہورہا کہ میڈیا نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میرا اپنے بھائی جاوید آفریدی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوسکتا ہے، مجھے تو اس بات پر ہی ہنسی آرہی ہے، میری بات سنو ، میں اس شخص سے اپنے سگے بھائی کی طرح پیار کرتا ہوں،کیا آپ لوگ واقعی سنجیدہ بھی ہیں، پشاور زلمی میرا بچہ ہے اور ہمارے درمیان کوئی بھی چیز نہیں آسکتی ، بالکل کوئی چیز بھی نہیں ۔‘

I can’t believe that the media would think that my bro @JAfridi10 and I would ever have an issue. I’m actually laughing at this. Listen guys I love this man as my own brother. Are u guys serious @PeshawarZalmi is my baby and nothing comes between us. Absolutely nothing. pic.twitter.com/oRc5J5EiCN