زاہد محمود کی جادوئی گیند ،پال سٹرلنگ کا بلا ہی جام کردیا ،ویڈیو دیکھیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے سپن باولر زاہد محمود کی عمدہ کار کردگی کا سلسلہ جاری ہے ،آج ان کی ٹیم فتح نہیں حاصل کر سکی مگر انہوں نے چار اوورز میں دو اہم کھلاڑیوں کو آوٹ کیا ،آج پال سٹرلنگ اور ایلکس ہیلز ان کی جادوئی گیندوں کا نشانہ بنے ۔۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں ۔۔۔

That man Zahid strikes again! ????@TeamQuetta clawing their way back.#HBLPSL6 | #MatchDikhao | #IUvQG l @iamzahid23 pic.twitter.com/Ad0yorEwFW