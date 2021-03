” وزیراعظم عمران خان نے بھی اپنا ووٹ ضائع کیا “ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے تہلکہ خیز دعویٰ کر دیا 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سینیٹ انتخابات کیلئے قومی اسمبلی میں ووٹنگ کا عمل تقریبا مکمل ہو چکاہے اور صرف ایک رکن کا انتظار کیا جارہاہے ، دلچسپ امر یہ ہے کہ شہریارآفریدی اپنے بیلٹ پیپر پر دستخط کر آئے جس کے باعث ووٹ مسترد ہونے کا امکان پیداہو گیاہے لیکن اب سوشل میڈیا پر خبر گرم ہے کہ عمران خان نے بھی بیلٹ پیپر میں غلطی کر دی ہے جس کے باعث ان کا ووٹ بھی خطرے میں آ گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان آج سینیٹ کی نشست کیلئے ٹاکرا جاری ہے ، اپنے کو کامیاب کروانے کیلئے علی حیدر گیلانی بھی سینیٹ الیکشن سے قبل کافی سرگرم دکھائی دیئے لیکن اب یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ’ قاسم گیلانی ‘ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے دعویٰ کر دیاہے کہ وزیراعظم عمران خان نے بھی اپنا ووٹ ضائع کر دیاہے ۔قاسم گیلانی نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” عمران خان نے بیلٹ پیپر پر امیدواروں کو نمبر دینے کی بجائے ٹک کا نشان لگا دیاہے اور اپنا ووٹ ضائع کر دیاہے ۔“

Imran Khan wasted his vote. He ticked instead of giving number.