سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کی کامیابی، بلاول بھٹو بھی میدان میں آگئے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی اسمبلی میں سینیٹ کی جنرل نشست سے پاکستان ڈیمو کریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم ) کے حمایت یافتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی کامیابی پر بلاول بھٹو نے ’جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ ‘ لگادیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، جئے بھٹو۔

Democracy is the best revenge. Jeya Bhutto!