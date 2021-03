یوسف رضا گیلانی کی فتح، سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی سامنے آگئے، پیغام دے دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ ن کے قائد میاں نواز شریف نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو سینیٹ الیکشن میں فتح پر کامیابی دی ہے۔

میاں نواز شریف نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھا ’ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹ انتخابات میں کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکبادپیش کرتا ہوں۔‘

خیال رہے کہ سینیٹ الیکشن میں اسلام آباد کی جنرل نشست پر اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گیلانی نے حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو شکست دی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے 169 جبکہ حفیظ شیخ نے 164 وٹ حاصل کیے۔

My sincerest felicitations to Mr. Yousuf Raza Gilani on his glorious victory in the Senate elections.