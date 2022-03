رومانیہ کا لڑاکا طیارہ مگ 21 گر کر تباہ

بدھاپسٹ(ڈیلی پاکستان آن لائن) رومانیہ کے لڑاکا طیارہ مگ 21کا پتہ چل گیا ہے اور وہ گر کر تباہ ہوگیا جس کے بعد حادثے کی وجہ سامنے آنے تک تمام مگ 21طیاروں کو گراﺅنڈ کردیا گیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق رومانین ایئرفورس کا مگ 21طیارہ ڈوبروگیا کے علاقے میں فضائی پٹرولنگ پر تھا جس دوران ریڈار سے لاپتہ ہوگیا۔ خبررساں اداے ’ایرونیوز‘ کے مطابق اس طیارے نے مہیل کوگلنی سینیو ایئربیس سے شام سات بج کر 50منٹ پر اڑان بھری تھی اور 13منٹ بعد ہی لاپتہ ہوگیا۔اب اس بدقسمت طیارے کا ملبہ بھی مل گیا جس کے بعد علاقے کو سیل کردیاگیا۔

On March 2, at 20:03, a MiG-21 LanceR Romanian Air Force from the 86th Air Base, carrying out an air patrol mission over Dobrogea, disappeared from the radar. The aircraft had taken off from Mihail Kogălniceanu Air Base 57 at 19:50. The state of the pilot & aircraft unknown. pic.twitter.com/Gng2ZyN81V