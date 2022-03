لاپتہ ہونیوالے لڑاکا طیارے کی تلاش میں جانیوالا ہیلی کاپٹر بھی تباہ، ہلاکتیں

بدھاپسٹ (ڈیلی پاکستان آن لائن) رومانیہ کے ریڈار سے غائب ہونیوالے طیارے کی تلاش میں جانیوالا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوگیا جس کے نتیجے میں اس میں سوارسات افراد مارے گئے, ہلاکتوں کی تصدیق وزارت دفاع نے بھی کردی۔

خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق پوما 330ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے خراب موسم کی نشاندہی کی تھی اور بیس پر واپس بلایاگیا تھا لیکن حادثے کا شکار ہوگیا، یہ ہیلی کاپٹر مشرقی رومانیہ میں گورا دوبرو گی گاﺅں کے قریب گرا۔رپورٹ کے مطابق ابتدائی طورپر وزارت دفاع نے پانچ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی تاہم بعد میں اموات کی تعداد بڑھ گئیں۔

Update / Romanian Ministry of Defense spokesman: "The IAR 330 Puma helicopter has crashed with 5 on-board 11km from the airfield. No survivors. A search & rescue operation is underway on land to locate the crashed MiG-21 LanceR Romanian Air Force." @TheAviationist @Aviation_Intel pic.twitter.com/XFmSEeSRwN