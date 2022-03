آسٹریلوی خاتون صحافی نے پاکستانیوں سے ’معافی‘ مانگ لی مگر کیوں؟ وجہ بھی انتہائی دلچسپ

لاہور (ویب ڈیسک) دو دہائیوں بعد پاکستان کا دورہ کرنے والی آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے وفد کے ساتھ آنے والی خاتون صحافی نے پاکستانیوں سے ’معافی‘ مانگ لی، یاد رہے کہ اس خاتون صحافی نے ’دل دل پاکستان‘ گنگنایا تھا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں میلینڈا فیرل نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں اس ملک میں ہر سننے والوں سے معافی مانگتی ہوں کیونکہ لوگ مجھے کہتے ہیں دل دل پاکستان گانا سناؤ، میں ہر بار اس گانے کو صحیح طریقے سے نہیں سنا پاتی اور یہ سب پاکستانی صحافی زینب عباس کی غلطی ہے۔

I feel I owe a deep apology to the ears of everyone in this country because people keep asking me to sing Dil Dil Pakistan and I absolutely butcher it every time! ????This is all @ZAbbasOfficial's fault! ???? #PAKvAUS