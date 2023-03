گل ودھ گئی اے مختاریا! گل ودھ گئی اے مختاریا!

سپریم کورٹ میں 90روز میں انتخابات کے اعلان کے اختیار کے حوالے سے مقدمے کی سماعت کے دوران اور فیصلہ آنے کے بعدجنم لینے والے کنفیوژن پر اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ ’گل ودھ گئی اے مختاریا، وڑ جانی دے آ بچے لے کے پنڈ وگ جایئے، حالات بڑے خراب نیں، حکومت دسدی نئیں پئی‘!

آئین کی اپنی ایک دانش ہوتی ہے اس دانش کی وضاحت کے لئے سپریم کورٹ کے قابل ترین جج صاحبان ملک کے قابل ترین وکلاء کی معاونت سے مل بیٹھتے ہیں اور عوام کی رہنمائی اس انداز سے کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا تنازع ختم ہو جاتا ہے لیکن پچھلی دو دہائیوں سے سپریم کورٹ جب بھی ایسے کسی قومی نوعیت کے مسئلے کا حل تجویز کرتی ہے، کبھی عوام کا ایک حصہ تو کبھی دوسرا سپریم کورٹ ہی کے گلے پڑجاتا ہے۔یہ سلسلہ بظاہر تو جسٹس منیر سے شروع ہے مگر جسٹس سجا د علی شاہ کے بعد سے تو اس سلسلے کے جواب میں متعلقہ پارٹیاں چڑھائی کرتی بھی نظر آتی ہیں، کبھی ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ تو کبھی دشنام طرازی کے ذریعے!اب کی بار بھی سپریم کورٹ نے ایک متنازع فیصلہ دے دیا ہے۔ سب سے پہلے تو بنچ کی تشکیل ہی متنازع ہو گئی اور اس سے بھی پہلے اس معاملے پر سوؤ موٹو نوٹس جاری ہونے پر اعتراضات خود بنچ کے اندر سے ہوگئے۔ جن دو جج صاحبان کے بنچ کا حصہ بننے پر اعتراض کیا گیا اور جو بعد میں باعزت طریقے سے بنچ سے علیحدہ ہو گئے، ان کی جانب سے ڈی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے مقدمے کی سماعت کے دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے اعلان میں تاخیر پر چیف جسٹس سے سوؤ موٹو ایکشن لینے کا کہنا ہی ٹیڑھی اینٹ ثابت ہوا جس سپر سٹرکچر کی بنیاد رکھی گئی وہ آخری اینٹ تک ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی۔

گورنر کے اختیارات کے حوالے سے ان دنوں بھارت میں بھی تندوتیز آئینی بحث مباحثہ جاری ہے۔ بی جے پی حکومت کے گورنر صاحبان مختلف ریاستوں میں جب مرکزی حکومت کی ایماء پر متعلقہ ریاستی حکومتوں کو ٹف ٹائم دیتے ہیں تو تنازعہ کھڑا ہوجاتا ہے کہ گورنر کے اختیارات کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے کیونکہ وہ گورنر صاحبان خود کو وفاقی حکومت کانمائندہ تصور کررہے ہیں جب کہ ریاستی حکومتیں انہیں محض علامتی عہدیدار کے طور پر لیتے ہوئے قوانین وضع کرنے میں ریاستی اسمبلی کی فوقیت پر مصر ہیں۔

ہمارے ہاں آئین نے قبل از وقت اسمبلی کی تحلیل پر 90روز میں انتخابات کی ہدائت تو کی ہے لیکن اگر اس مدت میں تاخیر ہو جائے تو اس کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا،بلکہ اسے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ اگر 90روز کے اندر انتخابات کی شرط پر قدغن لگادی جاتی تو ہر نئے صوبائی انتخابات میں جیتنے والی جماعت حلف اٹھاتے ہی اس بنیاد پراسمبلیاں تحلیل کردیتی کہ ان کی مرکز میں حکومت نہیں بن سکی ہے اور تب تک ایسا کرتی رہتی جب تک ہر 90روز کے بعد ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں ملک میں ایسی افراتفری نہ پھیل جاتی کہ بالآخر قومی اسمبلی کے انتخابات ہی کروانا پڑجاتے۔ چنانچہ آئین بنانے والوں نے اپنی دانش کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی صوبائی حکومت کی جانب سے مرکزی حکومت کو اس انداز میں بلیک میل کرنے کا راستہ روک دیا۔

آئین کی ایسی قطع و برید تو ڈکٹیٹروں کے زمانے میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ وہ زیادہ سے زیادہ آئین کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیتے تھے مگر جس طرح آئین کی rewritingاب ہورہی ہے وہ تونظریہ ضرورت (Doctrine of necessity)سے بھی آگے کی بات ہے۔ ایک برطانوی جج نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ Parliament can do no wrong although it can act very foolishly.