اورنگزیب ایک عظیم مسلم فرمانروا   جس نے 50برس تک ہندوستان پر حکومت کی !  

اورنگزیب پر لکھا جانے والا ثانوی لٹریچر بھی بہت کثیرالتعداد اور ضخیم ہے لیکن چونکہ کم عمیق (Shallow) اور سطحی ہے اس لئے زیادہ لائقِ توجہ نہیں۔1841ءمیں لکھی گئی اورنگزیب کی سوانح حیات کہ جو ماﺅنٹ سٹووارٹ ایلفنسٹون (Mountstuart Elphin Stone)نے لکھی تھی یا 1893ءمیں تحریر کردہ سٹینلے لین پول (Stanley Lane- Poole) کی سوانح عمری آج بھی طبع ہو رہی ہے لیکن یہ دونوں سوانح عمریاں زائد المیعاد ہو چکی ہیں۔ میں نے یہ کتاب لکھتے ہوئے ان کا سہارا نہیں لیا۔ جادو ناتھ سرکار (1870-1958) ایک خود ساز (Self-Made)شخصیت اور مورخ ہے۔ اس نے 20ویں صدی میں اورنگزیب پر بہت کثرت سے لکھا ہے۔ اس نے اورنگزیب کے دور پر لکھی جانے والی بہت سی تواریخ کے تراجم بھی کئے اور اورنگزیب کے فارسی خطوط کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ اس نے اورنگزیب پر اور بھی بہت سی کتب تحریر کیں جن میں سب سے زیادہ انمول کتاب کا نام ہسٹری آف اورنگزیب (1912-24) ہے ۔شاید یہی وجہ تھی کہ ایک طویل عرصے تک جادوناتھ سرکار کو اورنگزیب پر لکھنے والوں میں ”حرفِ آخر“ سمجھ لیا گیا۔ اس نے جو محنتِ شاقہ اٹھائی تھی اس کے ہوتے ہوئے عشروں تک کسی بھی دوسرے مورخ نے اورنگزیب پر کچھ مزید لکھنے کی جرا_¿ت نہ کی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا سحر ٹوٹا اور دوسرے کئی سکالرز بھی اورنگزیب کی طرف متوجہ ہوئے۔ تب جا کر معلوم ہوا کہ جو کچھ جادوناتھ سرکار نے لکھا ہے، اورنگزیب اس سے بہت مختلف شخصیت تھی۔ ہم سب اگرچہ جادو ناتھ سرکار کی محنت کے مقروض ہیں لیکن اس کے تجزیئے شدید فرقہ واریت کا شکار ہیں اور بعض اوقات تو ان میں تاریخی چھان پھٹک کا شدید فقدان بھی پایا جاتا ہے۔ جو قارئین جادوناتھ سرکار کی نگارشات اور اس کے ورثے کا کچا چٹھا جاننا چاہتے ہیں ان کو دپیش چکرورتی (Dipesh Chakrabarty) کی اُس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے جو 2015ءمیں شکاگو سے شائع ہوئی ہے اور جس کا عنوان درج ذیل ہے:

The Calling of History: Sir Jadunath Sarkar and his Empire of Truth.

آج کل تو اورنگزیب پر مطالعاتی کاوشیں اور بھی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں اور میں نے بھی انہی کاوشوں سے بھرپوراستفادہ کیا ہے۔ جن سکالرز کا ذکر میں نے سطور بالا میں کیا ہے، ان کے علاوہ میں نے درج ذیل دانشوروں کی تصانیف زیادہ سودمند پائی ہیں:

1۔ ایم اطہر علی

2۔ستیش چندر

3۔ایس ایم عزیز الدین حسین

4۔عرفان حبیب

5۔ہربنس مکھیا

6۔ جان رچرڈز (John Richards)

بہت سے سکالرز نے اورنگزیب کے عہد کے مخصوص پہلوﺅں پر طبع آزمائی کی ہے اور میں نے اپنے تجزیوں میں ان سے بھی اکتسابِ فیض کیا ہے۔ چند ایک کے نام اور شعبہ جات ذیل میں درج کر رہی ہوں:

1۔ کیتھرائن آشر [Catherine Asher] (تعمیرات)

2۔رچرڈ ایٹن [Richard Eaton] (مندروں کی بے حرمتی)

3۔لوئیس فینچ [Louis Fenech] (سکھوں سے روابط)

4۔یوحنان فریڈمین [Yohanan Friedmann] (شیخ سرہندی پر پابندی)

5۔ جاس گمنز [Jos Gommans] (دکن کا قیام اور لڑائیاں)

6۔سٹیورٹ گورڈن [Stewart Gordon] (مغل۔ مرہٹہ جنگ)

7۔بی این گوسوامی [B.N.Goswamy] (ہندو سادھو)

8۔جے ایس گریوال [J.S. Grewal] (ہندو سادھو اور سکھ)

9۔ایلن گنتھر [Alan Guenther](فتاوائے عالمگیری)

10۔ رابرٹ ہالیسے [Robert Hallissey] (راجپوتوں سے روابط)

11۔ شالین جین [Shalin Jain] (جین لوگوں سے روابط)

12۔ہیدی پاول [Heidi Pauwals] (کیشوا دیو مندر)

13۔کیتھرائن بٹلر شوفیلڈ [Katherine Butler Schofield](موسیقی)

14۔تیمیہ زمان [Taymiya Zaman](بھیم سین سکسینہ)

15۔ونے لال [Vinay Lal] کی ویب سائٹ:

(Manas(http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/)

(یہ ویب سائٹ اورنگزیب کے عہد کے انتہائی متنازعہ پہلوﺅں پر مختصر آرٹیکلز/ مضامین تک رسائی دیتی ہے)

درجِ بالا کے علاوہ مغل ہسٹری کے مختلف پہلوﺅں پر روشنی ڈالنے والی درجِ ذیل کتب بھی قابلِ ملاحظہ ہیں:

1۔ مائیکل ایچ فشر کی کتاب:

A short History of Moghal Empire(مطبوعہ لندن 2016ئ)

2۔جان ایف رچرڈز کی کتاب:

The Moghal Empire (مطبوعہ کیمبرج 1993ئ)

3۔فرانسس رابنسن کی کتاب:

The Moghal Emperors and the Islamic dynasties of India, Iran and Central Ashia

(مطبوعہ نیویارک 2007ئ)

اس کتاب کی تصنیف کے دوران مجھے اپنے بہت سے رفیقانِ کار کی اُن غیر مطبوعہ تصانیف کو پڑھنے کا موقع بھی ملا جوجلد ہی مارکیٹ میں آجائیں گی۔ ان میں سپریاگاندھی (Supriya Gandhi)کی ”داراشکوہ“، ژیل رائس (Yael Rice)کی ”پینٹنگ“ اور اس پینل کے بہت سے دوسرے لکھاری بھی شامل ہیں جو 2014ءمیں ہیڈی پاول کی طرف سے آرگنائزکی جانے والی ایک کانفرنس میں شریک تھے جو زیورچ (سوئٹزرلینڈ) میں منعقد کی گئی تھی اورجس کا اہتمام ”یورپین ایسوسی ایشن برائے ساﺅتھ ایشیا سٹڈیز“نے کیا تھا۔

اورنگزیب آج کل پھرسے ایک نیا موضوع بن گیا ہے اور آنے والے برسوں میں بہت سے سکالرز اس فیلڈ میں اتر کر اس شہنشاہ کی زندگی اور اس کے عہد پر ایک بڑا کارنامہ انجام دینے والے ہیں۔

اورنگزیب پر لکھے جانے والے ماخذوں میں دو ”حروفِ آخر“ اور بھی کہنا چاہوں گی، ایک کا تعلق بیشی سے ہے اور دوسرے کا کمی سے۔ یہ کمی بیشی لائقِ توجہ ہے۔

اس بات کے باوجود کہ بہت سے اہم ماخذ جیسا کہ ”اخبارات“ کا معاملہ ہے، سکالروں کی رسائی سے دور ہیں، اورنگزیب ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے بارے میں دستاویزی ماخذوں کے انبار دوسرے بادشاہوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ علاوہ ازیں ہم دیکھتے ہیں کہ نِت نیا مواد بھی اورنگزیب کے بارے میں منظرِعام پر آتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر 2011ءمیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک الماری سے ایک تلوار برآمد ہوئی جو اس شہنشاہ کے زیرِ استعمال رہی اور 2014ءمیں اورنگزیب کی طرف سے صادر کیا ہوا ایک فرمان بھی پرائیویٹ مارکیٹ میں دَر آیا جو کرسٹی (Christie) کے نیلام گھر میں 27,500پاﺅنڈ میں فروخت ہوا۔ جو حضرات اور خواتین اورنگزیب پر ریسرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں ان کو ماخذوں کا فقدان کہیں نظر نہیں آئے گا۔

تاہم ایک عام قاری اور سکالر کو اس امر میں احتیاط کرنی ہو گی کہ اس پر توجہ مرکوز کریں کہ اورنگزیب کے بارے میں دی گئی تاریخی شہادت کیا ہے اور جائز تاریخی تقاضا کیا کہتا ہے۔ جو افراد یہ دعوے کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس بات کی شہادت موجود ہے کہ اورنگزیب ایک سنگدل اور وحشی انسان تھا اور اس کو جدید اصطلاح میں مشکوک ہندو۔ مسلم دشمنی کا علمبردار گردانتے ہیں وہ اکثر کذب بیانی اور جھوٹ کی تجارت کرتے ہیں، جعلی دستاویزات کا سہارا لیتے ہیں اور شوریدہ سری کے حامل غلط تراجم پر انحصار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اورنگزیب کی مذمت کرتے ہیں ان کو ہسٹری کے ڈسپلن کا کوئی شعور نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اور زمانہءماقبل ماڈرن (Premodern)کی فارسی زبان سے بھی کچھ شناسائی نہیں ہوتی۔ اس لئے اورنگزیب کے بارے میں اُس فرقہ وارانہ وژن سے آگاہی ہونی چاہیے جو پاپولر فیلڈمیں سیلاب بن کر اترا ہوا ہے۔یہ سوانح عمری اس غرض سے لکھی گئی ہے کہ اورنگزیب کے بارے میں ہمارے ناتمام، ادھورے اور کم وقعت (Thin) علم و آگہی میں گہرائی اور گیرائی پیدا کی جائے اور اس تاریخی شخصیت اور بادشاہ کو درست تناظر میں دیکھا جائے جس کا نام اورنگزیب عالمگیر ہے۔

نوٹس(Notes)

[یہ اس کتاب کا آخری حصہ ہے جسے آپ آخری باب بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن باب اور حصے میں فرق یہ ہے کہ ’باب‘ تو متن (Text) کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جبکہ ’حصہ‘ متن کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس کی ’اضافی تشریح‘ ہوتی ہے۔ اس ’نوٹس‘ والے حصے سے پہلے بھی اس کے دو اور حصے ”اضافی تشریحات“ کہلا سکتے ہیں۔ ایک کا نام ’کچھ کتابیات کے بارے میں‘ ہے اور دوسرے کا عنوان ’پس نوشت‘ ہے اور یہ دونوں حصے آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں۔

اس ’نوٹس‘ والے حصے کی دو باتیں از بس قابلِ توجہ ہیں.... ایک یہ ہے کہ یہ حصہ انگریزی کتاب کے 17صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ جو کتاب کے تمام ابواب سے زیادہ ضخیم ہے۔اس کتاب کے جملہ 8ابواب میں صفحات کی یہ تعداد ذیل میں باب وار درج کی جاتی ہے:

1۔ پہلا باب : 14صفحات

2۔دوسرا باب : 16صفحات

3۔تیسرا باب : 11صفحات

4۔چوتھا باب : 14صفحات

5۔پانچواں باب: 11صفحات

6۔چھٹا باب : 11صفحات

7۔ساتواں باب: 10صفحات

8۔آٹھواں باب: 5صفحات

کتاب کا متن صرف 95صفحات پر محیط ہے۔ اس کے بعد 8صفحات پر پھیلی تصاویر ہیں، ’پس نوشت‘ کے 3صفحات ہیں اور ’کتابیات“ پر 6صفحات ہیں....لیکن ان کے بعد ’نوٹس‘ پر 17صفحات کا یہ پھیلاﺅ ایک انوکھی بات ہے۔

دوسری قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ ان 17صفحات میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے، وہ آج تک کسی بھی زبان کی کسی بھی تاریخی کتاب میں نظر نہیں آتا.... ان صفحات میں کتاب کے 8ابواب کے متون (Texts) میں مصنفہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حوالہ عجیب و غریب، باعثِ حیرت اور دلچسپ ہے۔ ان 17صفحات میں متن کے ماخذوں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ کس کتاب سے لئے گئے ہیں، ان کا مصنف کون ہے، کس سال وہ کتاب شائع ہوئی تھی اور اس کے کن صفحات (یا صفحے) پر وہ عبارت درج ہے۔ اس حوالہ جاتی کتاب کا عنوان جلی الفاظ میں دیا گیا ہے تاکہ قاری کی توجہ کا فوری باعث بن سکے۔ اس قسم کے حوالوں کا اہتمام بالعموم فٹ نوٹس (Foot Notes) میں کیا جاتا ہے لیکن ان فٹ نوٹس کے نہ دینے کی وجہ مصنفہ نے پہلے ہی اپنے ”پیش لفظ“ میں بیان کر دی ہے۔

میری نظر میں اس اضافی حصہ ءمعلومات کو درج کرنے کی دو وجوہات ہیں۔

ایک یہ کہ چونکہ اورنگزیب کی سوانح، برصغیر میں بالخصوص اور دنیا کی دوسری زبانوں کے سوانحی ادب میں بالعموم وجہِ نزاع بن چکی تھیں اس لئے قارئین کے اذہان میں اٹھنے والے شکوک کو رفع کرنے کی ضرورت تھی۔

اورنگزیب ایک عظیم مسلم فرمانروا تھا جس نے 50برس تک سارے ہندوستان پر حکومت کی اس لئے آج کے بھارتی ہندو اس مسلمان بادشاہ کو جھوٹا، ظالم، ہندوﺅں کی مذہبی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے والا، دل پھینک عاشق، پنڈتوں کا قاتل، سکھوں کے گورو تیغ بہادر کو موت کی نیند سلانے والا، اپنے بھائیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرنے والا، اپنے سگے باپ کو ساڑھے سات برس تک حوالہءزندان کرنے والا سمجھتے ہیں اور مغل سلطنت کو خواہ مخواہ اتنی وسعت دینے والا گردانتے ہیں کہ جو اس کے جانشینوں میں کسی سے بھی سنبھالی نہ جا سکی۔

دوسری طرف 1947ءکے بعد پاکستان میں بھی اورنگزیب کا امیج کچھ ایسا قابلِ تعریف نہیں کہ جو ہندو انڈیا میں بسنے والے ہندوﺅں کی نفرت و حقارت کا جواب بن سکتا۔ انڈیا کے ہندو اگر اورنگزیب کو ایک متعصب مسلمان حکمران سمجھتے ہیں تو پاکستان کے مسلمان بھی اسے کسی قابلِ تحسین نگاہ سے نہیں دیکھتے۔

میں نے خود اپنی طالب علمی کے زمانے میں اورنگزیب کے بارے میں یہ امیج دماغ میں بٹھایا ہوا تھا کہ وہ ایک کٹر مذہبی بادشاہ، سنگدل حکمران اور برادرانہ جذبات سے عاری شخصیت ہے۔ اس نے اگرچہ لاہور کی بادشاہی مسجد ضرور بنوائی لیکن ہندوﺅں کے درجنوں مندروں کو بھی گرا کر ان پر مسجدیں تعمیر کروائیں اور اس طرح اپنے عظیم مغل خانوادے کو دنیا کی نظروں میں رسوا کر دیا۔

یہی وجہ تھی کہ جب میرے سامنے یہ مختصر سی کتاب آئی تو میں نے اسے زیادہ درخورِ اعتناءنہ سمجھا۔ لیکن جب پڑھنے بیٹھا تو اس کی ایک ایک سطر نے میرے طالب علمی کے زمانے کے اورنگزیب کو اپنے حافظے سے محو کرکے گویا ایک نئے اورنگزیب کو میری نگاہِ مطالعہ کے سامنے لاکھڑا کیا۔ اس حوالے سے میں اس کتاب کی مصنفہ ٹرشکی کی فاضلانہ طرزِ تحریر سے مرعوب بھی ہوں اور جہاں تک اس کے تحقیقی ذوق کا تعلق ہے تو 17صفحات پر پھیلے یہ ”نوٹس“ اس کے گہرے مطالعاتی کاوش کا منہ بولتا ثبوت بھی ہیں....ان کو پڑھیئے اور مصنفہ کی کثرتِ مطالعہ کی داد دیجئے!(ختم شد)

