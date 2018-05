سعودی بادشاہ کے صاحبزادے 68 سالہ شہزادے سلطان بن سلمان نے 25 سالہ لڑکی سے شادی کرلی، دلہن کیسی دکھتی ہے اور حق مہر میں کیا کچھ دیا؟ جان کر آپ بھی پلکیں جھپکنا بھول جائیں گے کیونکہ ۔ ۔ ۔

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن)61 سالہ سعودی شہزادے سلطان بن سلمان ال سعود نے 25 سالہ دوشیزہ سے شادی رچالی۔غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی شہزادہ سلطان بن سلمان نے متحدہ عرب امارات سے تعلق رکھنے والی 25 سال کی خاتون سے شادی کرلی جس کے حق مہر کی رقم 50 ملین ڈالر مقرر کی گئی ہے۔

رپورٹس کے مطابق دولہن کو حق مہر کے علاوہ بیش قیمت تحائف بھی دیئے گئے جبکہ شادی کویت کے شہر برج الشایا میں انجام پائی۔ سلطان بن سلمان کی شادی کو مہنگی ترین شادی کہا جارہا ہے اور اسی سلسلہ میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’68 سالہ شہزادے نے 25 سال کی لڑکی سے شادی رچالی۔

