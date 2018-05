آنکھوں آنکھوں میں بات کرنے کی ویڈیو کے بعد پریا پرکاش وایئرر کی ایک اور ویڈیو نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی ، شادی پر ایساکام کر دیا کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا ، ڈانس نہیں کیا بلکہ ۔۔۔

Who wants to parttayyyy with Priya Varrier?? ???????? @voompla Funnnn scenes from a wedding that the social media attended recently ???????? FOLLOW ???? @voompla INQUIRIES ???? @ppbakshi . #voompla #bollywood #priyavarrier #priyaprakashvarrier #priya #bollywoodstyle #bollywoodfashion #bollywoodactress #mumbaidiaries #mumbaiscenes #mumbai #socialmediastar #socialmediaqueen #winkqueen #mastitime #shaaditime #shaadimagic #shaadiscenes #shaadidiaries #desiweddings #sareelove #sareeswag #simplegal #desivibes #delhidiaries #delhiscenes #desigirl #indianactress #bollywoodactresses #bollywoodstylefile

A post shared by Voompla (@voompla) on May 1, 2018 at 8:32am PDT