”آپ کی چوہدری نثار سے آخری دفعہ کب ملاقات ہوئی “ حامد میر نے عمران خان سے یہ سوال کیا تو آگے سے انہوں نے ایسا جواب دیدیا کہ سن کر نوازشریف بھی سوچ میں پڑ جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے جب سینئر صحافی حامد میر نے چوہدری نثار سے ملاقات سے متعلق سوال کیا تو کپتان اس سوال کو گول کر گئے اور جواب دینے سے انکار کر دیا ۔

نجی ٹی وی جیونیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر نے سوال کیا کہ آپ چوہدری نثار کو بار بار پارٹی میں آنے کی پیشکش کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے جس پر عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پر میں کیا کہہ سکتاہوں ، ہر انسان نے خود فیصلہ کرنا ہوتاہے اور میرے خیال میں چوہدری نثار کو پی ٹی آئی میں آجانا چاہیے ۔ عمران خان ابھی جواب دہے رہے تھے کہ حامد میر نے اسی دوران ایک اور سوال داغ دیا کہ آپ کی چوہدری نثار سے آخری ملاقات کب ہوئی ؟ عمران خان یہ سوال سن کر مسکرائے اور کہنے لگے کہ ”چلیں میں آپ کو یہ پھر کبھی بعد میں بتاﺅں گا “، حامد میر نے پھر انٹری ماری اور کہا کہ ’لگتاہے کہ یعنی حال ہی میں آپ کی ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے ؟ اس پر عمران خا ن نے انتہائی پرمسرت مزاج میں جواب دیتے ہوئے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا ۔

انہوں نے کہا کہ چوہدری نثار کے پاس دو ہی آپشن تھے یا تو وہ بھی دوسروں کی طرح مریم کے نیچے کام کرتا یا پھر اس کا حکم لینے سے انکار کردیتا، انہوں نے غیرت دکھائی اور مریم نواز سے احکامات لینے سے انکار کیا۔

Listen the response of @ImranKhanPTI and judge yourself weather he met Ch Nisar Ali Khan or not? pic.twitter.com/1qvjcH6gMz