صدر ایف پی سی سی آئی کی قطرمیں منعقدہ بزنس فورم میں شرکت صدر ایف پی سی سی آئی کی قطرمیں منعقدہ بزنس فورم میں شرکت

کرا چی (اکنامک رپورٹر) فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹر ی کے صدر انجینئردارو خان اچکز ئی نے قطر کے وزارت صنعت و تجا رت کی دعوت پر ایشین کوپریشن، ڈائیلاگ کے ایک رو زہ کا روبا ری بزنس فو رم میں شر کت کی جس کی میز بانی اسٹیٹ آف قطر نے 2مئی 2019کو دوحا میں کی۔ یہ فو رم ایشیا ء کے اہم حصول دارو ں کے در میان شراکت داری اور اشتراک کے لیے ایک پلیٹ فارم ثابت ہو ا یہ بز نس فورم ایشین کو پر یشن ڈائیلاگ کے ممبران کی خارجہ وزرا ء کی سولویں مسٹر یل میٹنگ کے ساتھ منعقد ہو ا۔ اس فورم کے موقع پر علا قا ئی انضمام کے مسائل پر بھی ایشین کو پریشن ڈائیلا گ کے ممبران اور خارجہ وزراء کے در میا ن تبادلہ خیال ہوا۔

اس بز نس فورم کا مو ضوع "Small-to-Medium Enterprise SME as a new engine for sustainable economic prosperity" جس کی تو جہ کا مر کز ایشیا ء تھا میں مو جو د چھو ٹے اور درمیانے در جے کی صنعتو ں کا کردار تھا۔ اس مو قع پر ایف پی سی سی آئی کے صدر انجینئر دارو خان اچکزئی نے اپنے خیالات کا اظہار کر تے ہو ئے تجا ویز بھی فرا ہم کی۔ انہوں نے فورم کے ساتھ ساتھ دیگر مو ضوعا ت مثلاًتعمیرات، لو جسٹیک، زراعت، الیکٹرانکس، سیا حت اور ہو ٹل مینجمنٹ، صحت اور بینکنگ پر ہو نے والی میٹنگز میں بھی شر کت کی فو رم کے دوران قطر جو کہ ایشین کارپوریشن کو نسل نے فیڈریشن آف ایشین چیمبر آف کامر س کی تجو یز دی۔