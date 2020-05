امریکا کے بعد ایک اور ملک نے بھی کورونا وائرس کی دوا دریافت کرنے کا دعویٰ کردیا امریکا کے بعد ایک اور ملک نے بھی کورونا وائرس کی دوا دریافت کرنے کا دعویٰ ...

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکا کی جانب سے کورونا وائرس کا علاج دریافت کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات نےبھی بڑی پیشرفت کااعلان کرتے ہوئے علاج دریافت کرنے کا دعویٰ کردیا۔

العربیہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی ڈائریکٹرکمیونیکیشن ہندالعتیبہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پردعویٰ کیاہےکہ ابو ظہبی کےریسرچ سینٹر نے کوروناوائرس کاعلاج دریافت کرلیاہے

ان کا مزیدکہناتھاعرب امارات کا طریقہ علاج کورونا کے خلاف عالمی جنگ میں گیم چینجر ہوگا، ابوظہبی کے اسٹیم سیلز سینٹر نے کورونا وائرس کے خلاف علاج کا جدید طریقہ وضع کیا،کورونا مریض کے خون سے لیے گئے اسٹیم سیلز سے وائرس کا علاج ہوگا۔

انہوں نے کہااسٹیم سیلز کو سانس کے ذریعے مریض کے جسم میں داخل کیا جائے گا، جس سےمریض کے پھیپھڑےٹھیک ہو کر فعال ہوجائیں گے اورمریض کا مدافعتی نظام بھی منفی ردعمل ظاہر نہیں کرے گا۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسٹیم سیلزطریقہ علاج کا ابتدائی کلینیکل ٹرائل کامیاب رہاہے، اسٹیم سیلز کا طریقہ 73 مریضوں پر کامیابی سے آزمایاگیااورکوئی منفی ردعمل ظاہر نہیں ہوا۔

The treatment has already successfully undergone an initial phase of clinical trials - with 73 patients making full recoveries without any adverse side effects. The recipients were moderately or severely ill before treatment, with many intubated in an ICU. 3/5 — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) May 1, 2020

ڈائریکٹر کا کہنا تھااسٹیم سیلز سے کرونا وائرس کے مریض زندگی کی بازی نہیں ہاریں گے، عرب امارات میں کرونا علاج کے لیے 60 نمایاں اسٹیڈیز پر کام ہو رہا ہے اور حکومت کرونا کے علاج کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔