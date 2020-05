"لڑائی چھوڑ کرسیاسی راستہ اپنائیں ورنہ۔۔۔" امریکی فوج نے طالبان کو کھلی ...

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی فوج کی جانب سے طالبان کو دھمکی دی گئی ہے کہ وہ لڑائی چھوڑ کر سیاسی راستہ اپنائیں ورنہ شدت پسندی کا بھرپورجواب دیا جائے گا۔

امریکی فوج کی جانب سے یہ دھمکی اس وقت دی گئی جب امریکی فورسز کے نمائندہ اور طالبان کے درمیان سماجی رابطے کی وی سائٹ ٹویٹر پر لفظی جنگ شروع ہوگئی۔

امریکی فورسزکے نمائندہ سونی لیگیٹ نے کہا طالبان کو اتحادی فورسز سمیت ہر طرف سے تشدد میں کمی لانا ہوگی۔ ادھر طالبان نے امریکی نمائندے کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات سے حالیہ ماحول کو نقصان نہ پہنچایاجائے۔

کرنل سونی لیگیٹ نے کہا حملے حملوں کو جنم دیتے ہیں۔تشدد کے خاتمے کیلئے تمام فریقین کو کردار اداکرنا ہوگا۔

Reducing violence is an absolute necessity—and this is up to the leaders of all military forces—ANDSF, Taliban fighters and, yes, the Coalition. Attacks generate attacks, while restraint produces restraint. All sides must choose restraint to prevent more killing and violence.