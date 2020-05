کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث بڑے  میڈیا گروپ نے ہیڈ آفس بند کرنے کا اعلان کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) الیکٹرانک میڈیا کے بڑے ادارے سٹی گروپ نے کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر اپنے ہیڈ آفس کو بند کرنے کا اعلان کردیا۔

سٹی گروپ کے سی ای او محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ انہوں نے پیر کی شام سے اپنا ہیڈ آفس تاحکم ثانی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے تمام ضروری آپریشنل چیزیں دوسری جگہ منتقل کردی ہیں تاکہ سکرین چلتی رہے۔

انہوں نے بتایا کہ سٹی گروپ کا 90 فیصد سٹاف گھر سے کام کرے گا۔ " ہم اس وقت اپنے فیلڈ سٹاف کی حفاظت اور ان کی نقل و حرکت کو کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔"

خیال رہےکہ سٹی گروپ میں 24 نیوز، سٹی 42 لاہور، روہی ٹی وی ، یوکے 44 اور سٹی 41 فیصل آباد شامل ہیں۔ یہ تمام چینلز لاہور میں قائم ہیڈ آفس سے آپریٹ کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں سٹاف ایک ہی بلڈنگ میں موجود ہوتا ہے۔ سٹی گروپ پاکستانی میڈیا انڈسٹری کا پہلا ادارہ ہے جہاں سب سے پہلے کورونا کا کیس سامنے آیا تھا اور اب تک گاہے یہاں سے کورونا کے کیسز سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔

We are currently working on to ensure the safety and minimum movement of the Field Staff also.

Stay Safe