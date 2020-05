کیوی بلے باز نے پہلی ہی گیند پر وسیم اکرم کو چوکا مارا تو اگلی ہی گیند پر اس کے ساتھ کیا ہوا ؟بلے باز نے اپنی غلطی کا اعتراف کرلیا

ویلنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق کیوی بلے باز جیمز پیمنٹ نے پہلی ہی گیند پر وسیم اکرم کو چوکا مارنے کی غلطی کو تسلیم کرلیا۔جیمزپیمنٹ نے ایک ویڈیو میں 96-1995کے واقعہ کاذکر کیا جب انہوں نے پہلی ہی گیند پر وسیم اکرم کو باونڈری ماری تھی۔جس کاوسیم اکرم نے اگلی ہی گیند پر بدلہ لیا اور تیز رفتار باونسر کروایا جس سے کیوی بیٹسمین کے ہیلمٹ کابیج ٹوٹ کرگرگیا،انہوں نے ٹوٹے ہوئے بیج کواٹھا کرجیب میں ڈال لیا۔

جیمزیپمنٹ کاکہنا تھا کہ انہوں نے اس سے قبل کسی ورلڈ کلاس انٹرنیشنل باولر کونہیں کھیلا تھا۔وسیم اکرم نے اگلی ہی چند گیندوں میں جیمزپیمنٹ کو آوٹ کردیا۔جیمزپیمنٹ پہلی گیند پرباونڈری سکورکرنے کی غلطی کویاد کرتے ہوئے آوٹ ہوکرمخالف ٹیم کے پویلین کی جانب جارہے تھے جس پرکسی نے آوازدی کہ وہ غلط سمت میں چل رہے ہیں۔کیوی بیٹسمین جیمزپیمنٹ نے کہاکہ وہ واپسی پریہ سوچتے ہوئے جارہے تھے کہ انہوں نے پہلی ہی گیند پراتنے بڑے باولرکوباونڈری مارنے کی غلطی کیوں کی تھی؟جبکہ انکی انٹرنیشنل ٹیم میں سلیکشن صرف شیل ٹرافی کی بہترین پرفارمنس کی بنیادپرہوئی تھی۔ اس یاددہانی پروسیم اکرم نےٹویٹر پرجیمزپیمنٹ سے ماضی کےاس واقعہ پرمعذرت کااظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔پتا نہیں اس وقت آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ آپ نے پہلی ہی گیند پر مجھے باو¿نڈری لگا دی۔

Haha don’t remember it but it sounds like me! What was going through your head to think it was a good idea to drive me on the first ball anyway haha?? Sorry about the concussion mate https://t.co/vnf2WnA81v