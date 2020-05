عدنان صدیقی کو وولورین کس نے بنایا؟

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکار عدنان صدیقی لاک ڈاؤن کے دنوں میں اپنے بچوں کے ساتھ خوب وقت گزار رہے ہیں جس کا نتیجہ ان کے وولورین بننے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔

عدنان صدیقی نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر شیئر کیں جن میں وہ مشہور فلم سیریز ایکس مین کے ہیرو " وولورین " کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔

عدنان صدیقی نے کہا کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کیلئے بہترین وقت ہے، بچوں کو اپنی تخلیقی صلاحیتیں خود پر آزمانے دینے اور اس کی تصاویر شیئر کرنے کے بارے میں کیا خیال رہے؟

اداکار نے کہا کہ ان کا یہ حال ان کے صاحبزادے زید نے کیا ہے۔ "ماسٹر زید نے ڈائریکشن، سٹائلنگ ، ہیئر اور فوٹوگرافی میں ڈیبیو کردیا ہے۔"

خیال رہے کہ اس سے قبل پاکستان کے سابق سپنر ثقلین مشتاق بھی اپنے بچوں کی خود پر آزمائی گئی کاریگری کے نمونے سوشل میڈیا پر شیئر کرچکے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے اپنی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ان کا میک اپ کیا گیا تھا۔ ثقلین مشتاق نے بتایا کہ ان کا یہ حشر ان کی صاحبزادی نے کیا تھا۔

Stay safe, stay at home with your loved ones and enjoy our clip ❤️ pic.twitter.com/iFPP7p6ce2