پاکستان میں سعید انور ٹوئٹر پر ٹرینڈ کیوں کر رہے ہیں؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں ٹوئٹر پر سابق اوپننگ بلے باز سعید انور ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ انتہائی دلچسپ ہے۔

پاکستان کی تاریخ کے اب تک کے سب سے بہترین سمجھے جانے والے اوپنر سعید انور ٹوئٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ ان کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ وہ آئی سی سی کی وجہ سے ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہیں۔

آئی سی سی نے ٹوئٹر پر ایک پول کرایا ہے جس میں کرکٹ شائقین سے پوچھا گیا ہے کہ ان کا پسندیدہ اوپننگ بلے باز کون ہے؟ آئی سی سی نے اس پول میں 4 لیجنڈ کرکٹرز کی تصاویر شیئر کی ہیں جن میں سعید انور، سچن ٹنڈولکر ، ایڈم گلکرسٹ اور سنتھ جے سوریا شامل ہیں۔

پاکستان میں مداحوں کی جانب سے پسسندیدہ اوپنر سعید انور کو قرار دیا گیا ہے۔ اکثر مداحوں نے آئی سی سی کے ٹویٹ کے جواب میں " سعید انور" لکھا جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہوگئے ہیں۔

Who is your favourite ODI opener of all time? ???? pic.twitter.com/5InuFGtYS4