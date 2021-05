" 10 سال قبل پاکستان میں میرا ریپ کیا گیا " امریکی خاتون ایک بار پھر بول پڑی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں مقیم امریکی خاتون سنتھیا رچی ایک بار پھر اپنے ریپ کے الزامات کے ساتھ دوبارہ منظر عام پر آگئیں۔

سنتھیا رچی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ" 10 سال قبل پاکستان میں ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے جنسی زیادتی کی۔ آج 10 سال بعد پیپلز پارٹی میرے قانونی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، میری سفری دستاویزات روک لی گئی ہیں اور مجھے یرغمال بنالیا گیا ہے۔"

سنتھیا رچی نے کہا کہ یہ ان کی آخری ٹویٹ ہے، وہ بہت جلد سوشل میڈیا پر لائیو ویڈیو کریں گی۔

خیال رہے کہ سنتھیا رچی نے کچھ عرصہ قبل سابق وزیر داخلہ سینیٹر رحمان ملک پر جنسی زیادتی کا الزام عائد کیا تھا۔

10 years ago I was raped in Pakistan, by a member of the Pakistan Peoples Party.

10 years later the PPP is violating my legal rights, withholding my travel documents & me hostage. They are trying to blackmail me into dropping my cases.

This is my final tweet. I soon go live.