قومی کرکٹر بھی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کورونا کے حوالے سے آگاہی مہم چلانے میں مصروف

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹرمحمد حفیظ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کورونا کے حوالے سے آگاہی مہم چلانے میں مصروف ہیں۔

سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی گئی ہے جس کے مطابق محمد حفیظ اور لاہور قلندر کے سی ای او عاطف رانا نے ضلعی انتظامیہ کی ٹیم کے ہمراہ کورونا آگاہی مہم چلائی۔اس دوران انارکلی اور لبرٹی چوک میں شہریوں میں ماسک تقسیم کیے گئے اور ان کو کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا گیا۔

Star Pakistani cricketers @AJavedOfficial, @MHafeez22 nd Lahore Qalandar's CEO Atif Rana joined us in public awareness campaign for corona SOPs implementation nd also distributed face masks to citizens at Anarkali & Liberty chowk.

FOLLOW SOPs, WEAR A MASK & AVOID CROWDED PLACES. pic.twitter.com/f3xXTRewwF