ٹوئٹر کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایلون مسک نے ارادے بتادیے

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی کوشش ہے کہ ٹوئٹر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کیلئے دستیاب کیا جاسکے اور ٹرولز اور بوٹس کا خاتمہ کیا جائے۔

ایلون مسک نے میٹ گالا میں اپنی والدہ کے ہمراہ شرکت کی جہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ اس گلیمرس شو میں شرکت کی خواہاں تھیں اس لیے وہ انہیں ساتھ لائے ہیں۔ اتنا مہنگا ٹوئٹر خریدنے سے بہتر یہ نہیں تھا کہ یہ رقم آپ فلاحی کاموں پر خرچ کردیتے؟ اس سوال کے جواب میں ایلون مسک نے کہا کہ وہ انسانیت کی بہتری کیلئے بہت سا کام پہلے ہی کر رہے ہیں، ان کی ٹیسلا کمپنی انسانوں کا مستقبل بہتر اور محفوظ بنا رہی ہے اس کے علاوہ سپیس ایکس بھی انسانیت کی فلاح کا کام کر رہی ہے۔

ٹوئٹر کے حوالے سے ایلون مسک نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ ٹوئٹر پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نمائندگی دی جائے، مخالف نظریات رکھنے والے بھی اس پلیٹ فارم پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرسکیں۔ انہوں نے کہا کہ بوٹس اور ٹرولز کے خلاف ان کی جنگ ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹوئٹر سے ان کا خاتمہ کردیا جائے۔

Elon Musk says Twitter will be as “inclusive as possible” pic.twitter.com/QcCjER4K5R