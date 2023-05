جامعہ پشاور شعبہ تاریخ‘ ایم فل ریسرچ سکالر صباء گل کا تحقیقی مقالے کا دفاع جامعہ پشاور شعبہ تاریخ‘ ایم فل ریسرچ سکالر صباء گل کا تحقیقی مقالے کا دفاع

پشاور (سٹی رپورٹر) جامعہ پشاور شعبہ تاریخ کی ایم فل ریسرچ سکالر صباء گل نے کامیابی سے اپنے تحقیقی مقالے کا دفاع کیا انکے تھیسز کا عنوان "The Role of Sufism in Society: An appraisal of Khanqah-e- Sidra Sharif" تھا۔سکالر نے ڈاکٹر سید وقار علی شاہ کی نگرانی میں اپنی تحقیق مکمل کی سکالر کی بیرونی ممتحن انچارج شعبہ ہسٹری اینڈ پاکستان سٹڈیز،شہید بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی پشاور ڈاکٹر حمیدہ بی بی تھی۔