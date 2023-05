پاک نیوزی لینڈ سیریز: فخر اور افتخار احمد نے کراچی والوں سے خصوصی درخواست کر دی

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرے ون ڈے سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹرز فخر زمان اور افتخار احمد نے کراچی کے عوام سے خصوصی درخواست کر دی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔سیریز کے پہلے دو میچز راولپنڈی میں کھیلے گئے جس میں پاکستان نے باآسانی کیویز کو شکست دے کر پانچ میچز کی سیریز میں دو صفر کی برتری حاصل کی۔پاک نیوزی لینڈ ون ڈے سیریزکے باقی 3 میچز کراچی میں کھیلے جانے ہیں، سیریز کا تیسرا میچ آج سہہ پہر ساڑھے 3 بجے شروع ہوگا۔تیسرے میچ سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم کے جارح مزاج بیٹر فخر زمان اور افتخار احمد نے کراچی کے عوام سے خصوصی درخواست کرتے ہو کہا کہ زیادہ سے زیادہ شائقین میچ دیکھنے سٹیڈیم آئیں۔

پی سی بی کی جانب سے جاری ویڈیو پیغام میں فخر زمان نے کراچی کے عوام سے درخواست کی کہ 'ہم آپ کے شہر میں آگئے ہیں ، ہم یہاں 3 ون ڈے میچز کھیلیں گے، لاہور اور پنڈی سٹیڈیم میں بہت زبردست کراؤڈ دیکھنے کو ملا،میں امید کرتا ہوں کہ کراچی کا کراؤڈ ہمیں مایوس نہیں کرے گا'۔

???? @FakharZamanLive has a message for Karachi fans!

اسی طرح افتخار احمد نے بھی درخواست کی کہ کراچی والوں آپ اسٹیڈیم آئیں اور سیریز کے باقی کے 3 میچز کو انجوائے کریں۔

.@IftiMania in Karachi – watch the #PAKvNZ ODIs live in the stadium ????️

????️ Get your tickets now ???? https://t.co/HARU9vsaGB#CricketMubarak pic.twitter.com/VQvJ5sBiJj