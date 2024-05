’we are one justice for Gaza“ یکم سے 20مئی تک مہم کا آغاز ’we are one justice for Gaza“ یکم سے 20مئی تک مہم کا آغاز

ڈیرہ اسماعیل خان (بیورورپورٹ)اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان نے پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں میں یکم مئی سے 20مئی 2024تک "are one justice for Gaza we"مہم کا آغاز کردیا۔ جس کا مقصد نوجوان نسل کو کو عملی طور پر فلسطین کاز کیلئے جدوجہد پر آمادہ کرنا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ ڈیرہ نے اسی سلسلے میں ڈیرہ اسماعیل خان بھر کے تعلیمی اداروں میں "القدس مہم"شروع کی ہے۔ یہ مہم یکم مئی تا20 مئی چلائی جائی گی۔ جس کے تحت گورنمنٹ ڈگری ون کالج میں "القدس بک فئیر"،گومل یونیورسٹی میں "القدس کرکٹ ٹورنامنٹ "، گومل یونیورسٹی سٹی کیمپس میں "القدس یکجہتی ریلی" گورنمنٹ ڈگری کالج پروآ میں "القدس مارچ"، علاقہ شہر کی سطح پر "القدس آگاہی کیمپ"جبکہ وزیرستان سرکل کی سطح پر تین "القدس سمینار " منعقد ہونگے۔ ان خیالات کا اظہار برادر قائد اکبر ناظم اسلامی جمعیت ڈیرہ اسماعیل خان نے میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "القدس مہم"کے تحت تعلیمی اداروں کے کینٹنز پر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لئے انتظامیہ سے ملاقاتوں سمیت کینٹین ملکان کو بھی بائیکاٹ پر آمادہ کیا جائے گا۔