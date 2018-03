ٹریفک پولیس رول ماڈل بنکر عوام کی خدمت کو نصب العین بنائیں ، ناصر خان درانی

پشاور( پاکستان نیوز) انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ناصر خان دُرانی نے کہا ہے کہ ٹریفک وارڈنز خیبر پختونخوا پولیس کا خوبصورت چہرہ ہے اور اس کے جوانوں پر زور دیا کہ وہ رول ماڈل بن کر عوام کی خدمت کو اپنا نصب العین بنا کر اُن کے وابستہ توقعات پر ہر قیمت پر پورا اُتریں۔یہ بات انہوں نے آج سنٹرل پولیس آفس پشاور میں ٹریفک وارڈن کے ریپڈرسپانس فورس کے ’’ بہترین میں سے بہترین‘‘ (Best of the Best) وارڈنز میں ٹریفک ایجوکیشن سے متعلق عوامی شعور اُجاگر کرنے، ٹریفک فیسلیٹیشن سروسزمیں عوام کو بہترین خدمات دینے ، ٹریفک کو ہر وقت رواں دواں رکھنے اور عہدے اور حثیت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خلاف ورزی پر ہر ایک کو بلا امتیاز چالان کرنے کے سلسلے میں بہترین نمایاں خدمات انجام دینے پر نقد انعامات اور توصیفی اسناد تقسیم کرنے کی منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ایس ایس پی ٹریفک پشاور واحد محمود اور دوسرے اعلیٰ پولیس حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پولیس سربراہ نے کہا کہ کسی بھی قوم کی ڈسپلن اور مذہب ہونے کا اندازہ وہاں ٹریفک کے نظام سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے اور سڑک پر کھڑا ٹریفک کا ایک سپاہی پوری پولیس فورس کی نمائندگی کرتا ہے اور کہا کہ سڑک پر ٹریفک وارڈن کا واسطہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے اور جوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی باڈی لینگویج، قانونی کاروائی اور پروفیشنل ہینڈلنگ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیں تاکہ اُنہیں سر ذہ ٹریفک خلاف ورزی کا احساس ہوکر وہ ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کرنے میں فخر محسوس کرسکیں۔ آئی جی پی نے کہا کہ یہ امرخوش آئند ہے کہ ٹریفک وارڈن کے بارے میں شہریوں میں اچھے تاثرات پائے جاتے ہیں اور کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کا جوان دلیری، بہادری اور فرض شناسی کے حوالے سے کوئی مثال نہیں رکھتا اوربالخصوص ٹریفک پولیس جوان سب سے بڑھ کر زیادہ رسک (خطرہ) میں فرائض بطریق احسن سرانجام دیتے ہیں۔ جو اُن کا اپنے پیشے سے لگن اور خلوص کا واضح ثبوت ہے۔ آئی جی پی نے ٹریفک وارڈنز پر زور دیا کہ وہ باقاعدہ حکمت عملی اپنا کر اپنی ڈیوٹی سرانجام دیں۔ بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کو بالکل نہ چھوڑیں۔ ہر دم مستعداد اور چوکس رہیں اور ڈیوٹی کے دوران سٹرک پر کھڑے ہو کر موبائل فون کے استعمال سے گریز کریں۔اور اپنی پروفیشنلزم اور بہترین خدمات کی بدولت لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔واضح رہے کہ ٹریفک وارڈن سسٹم متعا رف ہونے کے بعد پشاور ٹریفک میں نمایاں واضح تبدیلیاں آئی ہیں۔ ٹریفک ایجوکیشن، ٹریفک فسیلیٹیشن سنٹر، ٹریفک ہیلپ لائن1915 ، 8333 ایس ایم ایس، ٹریفک الرٹس، موبائل فائن کلکشن، موبائل ڈرائیونگ لائسنس یونٹ، ایمرجنسی ریسپانس یونٹ، ڈرائیونگ سکول یونٹ اور بلاامتیازعہدہ اور حیثیت کے بغیر سب لوگوں کو چالان کرنے کی خدمات کی بدولت شہریوں میں اچھے تاثرات پیدا ہو ئے ہیں۔ اور ہر ایک ٹریفک وارڈن سسٹم کو قدر کی نگاہ سے دیکھکر اُن کے ساتھ بھر پور تعاون کر رہے ہیں۔ اس موقع پر آئی جی پی نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے جن بیسٹ آف دی بیسٹ (Best of the Best) ٹریفک وارڈنز کو نقد انعامات اور توصیفی اسناد سے نوازا۔ ان میں سب انسپکٹرز حفیظ الرحمان، سراج خان ، محمد حیات ، فقیر حسین، اے ایس آئیز کامران آفریدی، انیس احمد، ھیڈ کانسٹیبلان ذیشان، انور خان، آصف رضا، خالد، محمد فرحان، شکیل ، عرفان اللہ اور کانسٹیبلان اشفاق احمد اور قاری عرفان شامل تھے ۔

