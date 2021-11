دنیا کی معروف کمپنی کاپاکستان میں موبائل فون بنانے کا فیصلہ 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)موبائل فون بنانے والی شیاومی ائیرلنک نے پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹ کے مطابق میک ان پاکستان پالیسی کے مثبت نتائج آنا شروع ہوگئے ، سمارٹ فون بنانے والی دنیا کی دوسری بڑی کمپنی شیاؤمی ائیرلنک کمیونی کیشن کے اشتراک سے پاکستان میں اپنے موبائل فون بنائے گی۔رزاق داؤد کے مطابق ابتدائی طور پر اڑھائی سے تین ملین موبائل فون سالانہ پاکستان میں تیار کیے جائیں گے، پیداواری سہولت قائد اعظم انڈسٹریل سٹیٹ لاہور میں دی جائے گی جو کہ جنوری 2022ءمیں فنکشنل ہوجائے گا، جس سے تین ہزار افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔

The MoC's "Make- in- Pakistan" ???????? policy continues to show positive results, We have been informed that Xiaomi ( World's 2nd largest mobile manufacturer) has partnered with Airlink Communications to manufacture smartphones in Pakistan.