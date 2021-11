نمیبیا کے اسسٹنٹ کوچ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ اد ا کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام جاری کر دیا 

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )نمیبیا کے اسسٹنٹ کوچ ایلبی مورکل کی جانب سے گزشتہ روز ہونے والے میچ کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کا شکریہ ادا کیا گیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق ایلبی مورکل نے اپنی ٹوئٹ میں پاکستانی ٹیم کی نمیبیا کے ڈریسنگ روم کے دورے کی ویڈیو شیئر کی اور انہوں نے پاکستانی ٹیم کی اس محبت اور جذبے پر شکریہ ادا کیا۔اسسٹنٹ کوچ نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ نمیبیا نے پاکستان کے خلاف کھیل کر بہت انجوائے کیا۔

Thank you @TheRealPCB for making some time to visit our change room. The @CricketNamibia1 guys really enjoyed playing against you. https://t.co/QQ9xywbmbj