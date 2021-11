بھارت کے خلاف میچ سے قبل افغان کرکٹر راشد خان نے اپنی عوام سے اپیل کر دی

دبئی (ویب ڈیسک) ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں آج بھارت کیخلاف ہونے والے اہم مقابلے سے پہلے افغان سپنر راشد خان نے افغان شائقین سے اپیل کی ہے کہ صرف ٹکٹ والے افراد ہی سٹیڈیم میچ دیکھنے آئیں۔

راشد خان نے ٹوئٹر پر ویڈیو جاری کی جس میں وہ اپنی زبان میں شائقین کرکٹ سے مخاطب ہیں۔انہوں نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا کہ میں میچ کو لے کر بہت پرجوش ہوں لیکن گزشتہ ہفتے سٹیڈیم کے حالات دیکھ کر کافی مایوس ہوا تھا۔

I’m super excited about tomorrow’s AFGvIND game. I was disappointed at the scenes last weekend; we need to fly our national flag ???????? high & do our country proud. Pls respect rules & support the organisers @ICC @T20WorldCup @AbuDhabiCricket, only coming to the stadium with a ticket pic.twitter.com/GXsf1vSoiR