وہ وقت جب ایک بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور سرجری کیلئے پیسے چاہیے تھے تو شاہ ر خ خان نے کس طرح چپکے سے مدد کی ؟ ڈائریکٹر ہنسل مہتا نے پہلی مرتبہ انکشاف کر دیا 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف ڈائریکٹر ہنسل مہتا نے بھارتی سپر سٹار شاہ ر خ خان کو ان کی 56 ویں سالگرہ پر مبارک باد دیتے ہوئے ٹویٹر پر پیغام شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح کنگ خان نے کسی کو پتا لگے بغیر ایک بچے کی زندگی بچائی ۔

ٹویٹر پر جاری پیغام میں ہنسل مہتا کا کہناتھا کہ آج میں آپ کو بتاﺅں گا کہ میں شاہ ر خ خان کو ہمیشہ پیار کیوں کرتا رہوں گا ، میری ایس آر کے سے صرف تین بار بات چیت ہوئی ہے ، ایک مرتبہ ٹویٹر پر اور ایک مرتبہ ایک تقریب کے دوران مختصر بات چیت ہوئی ، تیسری بار ہونے والی ملاقات میں وہ میرے لیے تاحیات سچے سپر سٹار بن گئے ، میں ایک بچے کی زندگی بچانے کیلئے مدد طلب کر رہا تھا جسے ٹیومر تھا اور فوری طور پر سرجری کیلئے مالی امداد کی ضرورت تھی ۔

ہنسل مہتا کا کہناتھا کہ میں نے تقریبا آدھی رات کو اس کے بارے میں ٹویٹ کیا اور پھر سو گیا، میں اس وقت صبح کے وقت ہریانہ میں شوٹنگ میں مصروف تھا ، شوٹنگ چل رہی تھی تو اس دوران میرے موبائل پر تین مس کالز آئیں ، نمبر میری پہچان میں نہیں آیا، کال کرنے والے نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں واپس کال کرنے کا پیغام چھوڑا تھا، یہ میسج شاہ ر خ خان کی طرف سے تھا ، میں نے انہیں واپس کال کی اور اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں ، لیکن وہ اس بچے کے بارے میں کالز تھیں، شاہ ر خ خان نے کہا اس بچے کو جس بھی چیز کی ضرورت ہے وہ میں پوری کروں گا ۔

ان کا کہناتھا کہ کچھ گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ہسپتال سے رابطہ کیا گیا اور پیسے ٹرانسفر کر دیئے گئے ، کسی کوئی نئی زندگی مل گئی ، خاموشی سے ، بغیر کسی شور شرابے کے زندگی کو بچا لیا گیا ، ایسا ہی کچھ چند ماہ کے بعد دوبارہ ہوا، اس مرتبہ ایک اور زندگی کو بچایا گیا ، اس مرتبہ بھی شہرت کیلئے کچھ نہیں کیا گیا ، جس شخص کی دنیا مداح ہے اس کے ساتھ میرا پیشہ وارانہ تعلق بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کیلئے میرے دل میں گھر کر چکے ہیں اور وہ ان کے بڑے دل اور انسانیت کے درد کے باعث ہے ۔

ایک سٹار کو اس کی فلمز اور خوبصورتی کے باعث پسند کیا جاتاہے لیکن میرے لیے سپر سٹار وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرتاہے اور انسانیت کا درد رکھتا ہے ۔ جب میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ میرے پاس بہت ہے اور جو میں نے کیا ہے وہ سب سے کم ہے ۔ ہنسل مہتا نے کہا کہ شاہ ر خ خان تم میرے سٹار ہو، آپ کو سالگرہ مبارک ہو ۔

Why @iamsrk is a superstar forever and why I love him. I’ve interacted with SRK thrice - once on twitter and on another occasion briefly at a party. The third time is why for me he will always be a true star. I was seeking help for a child who was.. pic.twitter.com/JSgnwnj24H