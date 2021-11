پاکستان اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوا تو کس ٹیم کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ شعیب اختر نے ماہرانہ رائے پیش کردی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باو¿لر شعیب اختر نے کہا ہے کہ پاکستان کو انگلینڈ کی ٹیم مشکل میں ڈال سکتی ہے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ویڈیو پیغام میںشعیب اختر نے کہا کہ پاکستان نے ایک اور شاندار کامیابی حاصل کر لی۔انہوں ںے کہا کہ قومی ٹیم مضبوط اور مثبت سمت میں جا رہی ہے تاہم پاکستان کو اب دوسرے گروپس کی ٹیموں سے مقابلے کی تیاری شروع کرنی چاہیے اور انگلینڈ کے خلاف پلاننگ کرنی چاہیے کیونکہ یہ ٹیم پاکستان کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔

Another win for Pakistan. Going strong and positive. Start preparing for teams of other group now. They can surprise us.

Specially England.

