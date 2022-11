بنگلہ دیشی کرکٹر نے ویرات کوہلی پر دھوکہ دہی کا الزام عائد کردیا

ایڈیلیڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی پر بیٹسمین کو چکما دینے کی کوشش پر بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم نے دھوکہ دہی کاالزام لگا دیا۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روزٹی 20 ورلڈ کپ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان میچ میں بھارتی کرکٹر ویرات کوہلی نے وکٹس کے درمیان رنز لینے کیلئے دوڑتے بیٹسمین کو چکما دے کر آؤٹ کرنے کی کوشش کی تاہم بنگلہ دیشی بیٹسمین کریز پر پہنچنے میں کامیاب ہوگئے تھے۔

سوشل میڈیا پر اس واقعہ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے کہ بنگلہ دیشی بیٹسمین جب رنز بنانے کیلئے وکٹوں کے درمیان دوڑ رہے تھے تب فیلڈر نے گیند پکڑ کر وکٹ کیپر کی جانب پھینکی ، درمیان میں موجود ویرات کوہلی نے گیند ہاتھ میں آئے بغیر ایسا تاثر دیا جیسے وہ گیند کو وکٹوں پر مارنے والے ہیں، تاہم بیٹسمین نے ان کی اس حرکت کو نظرانداز کیا اور دوڑ جاری رکھی اوررنز مکمل کرلیا۔

میچ کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کپتان نورالحسن نے میچ کے بعد الزام عائد کیا کہ ویرات کوہلی نے جعلی فیلڈنگ کی ہے، لہذا ہمیں بطور پنالٹی پانچ اضافی رنز دیئے جائیں۔

So this is what Bangladesh's player, Nurul Hassan was talking about in the presser that umpires didn't listen on fake fielding by Kohli. According to ICC rules, there should have been 5 penalty runs here. Bangladesh lost by 5 runs in the end. pic.twitter.com/3GdnuluQuH