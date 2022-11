ٹی 20، پاکستان کے خلاف اہم میچ سے قبل جنوبی افریقی بیٹر رائیلی روسو کا پیغام آگیا

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی ٹی 20ورلڈکپ میں پاکستان کے خلاف اہم میچ سے کچھ گھنٹے قبل جنوبی افریقی بیٹر رائیلی روسو کی ٹوئٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو نے لگی ۔

تفصیلات کے مطابق ٹوئٹر پر اپنے مصدقہ اکاؤنٹ سے جاری بیان میں رائیلی روسو نے لکھا کہ " آج کچھ اچھے اور پرانے دوستوں کے خلاف بڑی جنگ ہے جو کہ ایک حیرت انگیز تجربہ ثابت ہوگا", افریقی بیٹر نے مداحوں سے میچ کے حوالے سے سوال بھی کیا اور پوچھا 'آج کے مقابلے میں جنوبی افریقا اور پاکستان میں سے کون فاتح قرار پائے گا؟'

Big battle today against some good old friends it’s going to one amazing experience!!! Who’s going to WIN tonight?? ???????? or ???????? or are you voting for cricket ???? ??????