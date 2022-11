عمران خان پر فائرنگ، وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان آگیا۔ ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کی ریلی میں فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ وزیر داخلہ سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کی ہے۔ عمران اوردیگر زخمیوں کی جلد صحت یابی کیلیےدعاگو ہیں۔سکیورٹی/واقعے کی تحقیقات میں وفاق پنجاب حکومت سےتمام ممکنہ تعاون کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملکی سیاست میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہئے۔

Federal government will extend all support necessary to Punjab govt for security & investigation. Violence should have no place in our country's politics. 2/2 https://t.co/LWMUW03kQb