"عمران خان پر قاتلانہ حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا" فواد چوہدری کا دعویٰ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سینئر نائب صدر فواد چوہدری کاکہنا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں فواد چوہدری نے کہا کہ حملہ آور نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، یہ نائن ایم ایم نہیں بلکہ خود کار ہتھیار کا برسٹ مارا گیا تھا، اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے کہ عمران خان اس حملے میں بال بال بچے ہیں۔

It was a well planned assassination attempt on Imran Khan,the assassin planned to kill Imran khan and leadership of PTI, it was not 9 MM it was burst from automatic weapon, no two opinions about that it was narrow escape