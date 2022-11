"مجھ پر حملے کے ذمہ دار شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور جنرل فیصل ہیں" عمران خان نے اسد عمر کے ذریعے بیان جاری کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی کے سیکریٹری جنرل اسد عمر اور پی ٹی آئی رہنما میاں اسلم اقبال کے ذریعے ایک بیان جاری کروایا ہے جس میں انہوں نے خود پر ہونے والے حملے کا الزام تین افراد پر عائد کیا ہے۔

اسد عمر اور اسلم اقبال نے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ انہیں عمران خان نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ان کی طرف سے یہ بیان جاری کیا جائے۔ اسد عمر کے مطابق عمران خان نے کہا کہ انہیں پہلے سے ہی اطلاعات مل رہی تھیں کہ حملہ ہوسکتا ہے، انہیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ ان پر یہ حملہ تین لوگوں کی طرف سے کروایا گیا ہے۔ انہوں نے خود پر ہونے والے حملے کا الزام وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان اور پاک فوج کے حاضر سروس افسر میجر جنرل فیصل پر لگایا۔ خیال رہے کہ کچھ روز پہلے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی نے بھی خود پر دوران حراست ہونے والے مبینہ تشدد کے ذمہ داران میں میجر جنرل فیصل کا نام لیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ مطالبہ یہ ہے کہ ان تینوں کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے، اگر انہیں نہ ہٹایا گیا تو ملک گیر احتجاج ہوگا، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ملک ایسے ہی حالات میں چلتا رہے، جس وقت بھی عمران خان کال دیں گے تو ملک گیر احتجاج شروع ہوجائے گا۔

اس موقع پر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ ان تینوں افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم (جے آئی ٹی) تشکیل دے رہے ہیں۔

