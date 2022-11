عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ نے حملہ ناکام بنانے والے "ہیرو" کی تصویر شیئر کر دی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی سابق اہلیہ جمائمہ سمتھ نے وزیر آباد میں قاتلانہ حملے کو ناکام بنانے والے ہیرو کی تصویر کی شیئر کر دی ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر جمائمہ نے حملہ آور کا ہاتھ پکڑنےو الے نوجوان کی تصویر شیئر کی اور ساتھ ہی ہیرو کی کیپشن دی ۔

جمائمہ نے لکھا شکر ہے عمران خان ٹھیک ہیں ، عمران خان کے بیٹوں کی جانب سے بھیڑ میں موجود بہادر شخص کو شکریہ جس نے بندوق بردار سے نمٹا ۔

The news we dread…

Thank God he’s okay. And thank you from his sons to the heroic man in the crowd who tackled the gunman. https://t.co/DGoxlJGwxb