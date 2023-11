ڈاﺅلینس کی کلائمٹ چینج کانفرنس کےلئے او آئی سی سی آئی کےساتھ شراکت داری ڈاﺅلینس کی کلائمٹ چینج کانفرنس کےلئے او آئی سی سی آئی کےساتھ شراکت داری

ملتان ( پ ر)پاکستان کے معروف ہوم اپلائنسز مینوفیکچررز، ڈاﺅلینس نے کراچی میں پاکستان کلائمٹ کانفرنس 2023 کے لیے اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (OICCI) کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔اس باوقار سالانہ کانفرنس کے لیے ڈاﺅلینس(بقیہ نمبر7صفحہ6پر )

باقاعدگی سے شراکت داری کر رہا ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرسکے۔ ماحولیاتی سسٹین ایبیلٹی کا یہ ویژن ڈالینس کو اس کی صدر کمپنی آرچلک(Arelik) سے ملا ہے جو یورپ کی دوسری بڑی مینوفیکچرر اورجدید ٹیکنالوجیز میں عالمی لیڈر ہے۔آرچلک پیرس معاہدے کے تحت "well below 2C" کے لیے کام کررہا ہے جسے سائنس پر مبنی نیٹ زیرو (Net Zero) کے ہدف کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ سالانہ پاکستان کلائمٹ کانفرنس کا انعقاد کثیر وسائل رکھنے والی تنظیموں اور اسٹیک ہولڈرز کو مکالمے میں شامل کرنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے ساتھ عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے ایک طویل مدتی عملی منصوبہ وضع کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کو اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے ہدف (SDG) کے مطابق اپنے ماحولیاتی وعدوں کو پورا کرنے میں مدد مل سکے۔ اس فریم ورک نے ڈالینس کو عالمی موسمیاتی اہداف کو پورا کرنے کے لیے بہترین طریقوں پر عمل درآمد کرنے کے قابل بھی بنایا ہے۔ڈالینس نے متعدد ایسی ٹیکنالوجیز تیار کی ہیں جو مینوفیکچرنگ کے دوران توانائی اور پانی کی بچت کو یقینی بناتی ہیں۔گزشتہ برسوں کے دوران، بصیرت سے پھرپور اس فورم پر معروف ماہرین نے سماجی طور پر ذمہ دار کارپوریٹ اداروں کو سماجی واقتصادی ترقی کی رفتار بڑھانے اور آئندہ نسلوں کے لیے دنیا کومحفوظ اور صحت بخش رکھنے کے لیے ریگولیٹری گائیڈلائنز فراہم کی ہیں۔ اس طرح، او آئی سی سی آئی رکن کمیٹیاں بھی صنعتوں کے آب و ہوا پر اثرات کو روکنے کے لیے حفاظتی پالیسیوں کی تعمیل کو یقینی بنا رہی ہیں۔ متعدد پائیدار ٹیکنالوجیز، مثلا توانائی کی بچت، پانی کی بچت اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز کو بھی مختلف مصنوعات پر لاگو کیا گیا ہے۔اس شراکت داری کے بارے میں ڈالینس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، عمر احسن خان نے کہا:یہ شراکت داری ڈالینس کے پروگریس ٹوڈے پریزرو ٹومارو کے ویژن کا حصہ ہے، جواس خیال کا احاطہ کرتا ہے کہ ہم آج جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ ایک بہتر مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔