تاریخ کینیڈا پر ایک نظر ۔۔۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ چند برطانوی کالونیوں کوسر اُٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے لیکن یہ خواب شرمندۂ تعبیر نہ ہوسکا

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:4

تاریخ کینیڈا پر ایک نظر

کینیڈا ……”تنکا تنکا چُن کے بنایا آشیاں“

کینیڈا کی تاریخ میں "The Battle of York" ایک بڑا ہی ”تخت یا تختہ“ کا سا ایک موڑ تھا۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ اس علاقہ میں بکھری چند برطانوی کالونیوں اور کچھ ملحقہ علاقوں کو بزور بازو امریکی تسلط میں لا کر کسی ممکنہ خطرے کو سر اُٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ”جسے اللہ رکھّے اُسے کون چَکھّے“ یہ امریکی خواب شرمندۂ تعبیر نہ ہوسکا۔ آئندہ صفحات کی ورق گردانی اس کا ایک شافی جواب فراہم کردے گی۔

The Battle of York (1812)

1793ء میں "Town of York" جو اب "Ontario" کے نام سے موسم ہے، اُس وقت اپر کینیڈا کا دارالخلافہ بنایا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر Jhon Graves Simcoe نے "Town of York" کا سنگ بنیاد بطور ایک ملٹری گیریژن اور اپر کینیڈا کے دارالخلافہ کے طور پر رکھّا۔1800ء میں لیفٹیننٹ گورنر کے لیے گورنمنٹ ہاؤس بنایا گیا۔ ہفتہ وار خرید و فروخت کے لیے ایک ”فارمرز مارکیٹ بنائی گئی۔“ 1803ء میں اِس شہر کی آبادی صرف 400نفوس پر مشتمل تھی۔

John Graves Simcoe نے اِس جگہ کو اِس لیے ترجیح دی کہ یہ پہلے دارالخلافہ سے دُور تھا، جو بالکل امریکہ کے بارڈر کے متصل تھا۔ دوسرے اِس کے ساتھ Lake Ontario تھی جو دفاعی نقطہ نظر سے بہت موزوں جگہ تھی۔ یہاں سب گھر لکڑی کے بنائے گئے تھے۔ چاروں طرف جنگل تھا جہاں شکار بھی دستیاب تھا۔ ساتھ ہی لیک میں ہر طرح کی مچھلیاں بھی دستیاب تھیں۔

گو یہ شہر ہر طرح سے ترقی کی منزلیں طے کرتا جا رہا تھا لیکن امریکہ کی طرف سے ممکنہ حملہ ہر وقت متوقع تھا۔ Lake Ontario جو کہ اپر کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ایک فرنٹ لائن تھی، اُس کے ذریعے سے اِس شہر کو Quebec صوبہ اور برٹش ملٹری آؤٹ پوسٹس ”نیاگرہ“ سے "Lake Eric" سے نیول فورس کے ذریعے جس کا نام "Principal Marine" تھا سپلائی آتی تھی۔ لہٰذا امریکہ کے ملٹری آفیسرز کا خیال تھا کہ اگر اِس سپلائی لائن کو کاٹ دیا جائے تو Lake Ontario پر مکمل کنٹرول حاصل کرلیں گے۔

امریکہ کے ملٹری سیکرٹری John Armstrong نے 1812ء کے موسم بہار میں برطانوی قابض فوجوں کی Lake Ontario اور نیاگرہ فرنٹیئر پر قبضہ ختم کرنے کا پلان بنایا تھا۔ جنرل Henry Dearbourn جو امریکہ کی شمالی آرمی کا کمانڈر تھا وہ Kingston میں موجود فوجی طاقت کے متعلق بتائے گئے اعداد و شمار کی زیادتی کی وجہ سے وہاں حملہ کرنے سے کترا رہا تھا۔ اُس کے خیال میں Town of York ایک بہترین ٹارگٹ ہے کیونکہ وہ اپر کینیڈا کا دارالخلافہ ہے۔ اُس کے خیال میں اُس کا دفاع بھی مضبوط نہ تھا دوسرے وہاں ملٹری اور بحری سپلائیز کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تھا۔ (جاری ہے)

