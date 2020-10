کورونا کے بڑھتے کیسز، شادی ہالزاورریسٹورینٹس کیخلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ

اسلام آباد(ویب ڈیسک) وفاقی حکومت نے کورونا کیسزمیں اضافے کے باعث ایس اوپیزپرعمل درآمد نہ کرنے والے شادی ہالزاورریسٹورینٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اور اس حوالے سے وفاقی وزیرمنصوبہ بندی اسد عمرکا کہنا ہے کہ ملک میں ریسٹورینٹس اورشادی ہالزکورونا کیسزمیں اضافے کی وجہ بن رہے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ این سی اوسی نے اسی تناظر میں تمام صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ ایس اوپیزکی خلاف ورزی کرنے پرشادی ہالزاورریسٹورینٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔اسد عمرنے کہا کہ ہم کسی کے بھی غیرذمہ دارانہ رویے کے باعث دوسروں کی صحت کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

Indoor Restaurants & marriage halls emerging as high contributors to covid spread. NCOC today has directed all provinces and federating units to crack down on sop violations in these places. We must not allow irresponsible behaviour of some to put the health of everyone at risk